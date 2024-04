¡Aracely Arámbula y Arturo regresan! Tras 'celos' por Luis Miguel, volverán a estar juntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Aracely Arámbula finalizó su relación sentimental con Luis Miguel, la actriz no ha vuelto a presentar un novio a la prensa, pues ha optado por mantener en lo privado su vida personal. Sin embargo, hace algunos meses Arturo Carmona destapó que fueron novios y este viernes 26 de abril confirmó que volverán a ser pareja, lo cual ha dejado en shock a todos sus fans.

'La Chule' y el exesposo de Alicia Villareal tuvieron su breve romance durante el 2010, cuando trabajaron juntos en la puesta en escena Perfume de gardenias, pero siempre lo mantuvieron en secreto. A más de una década del fin de su noviazgo, ahora el galán de novelas anunció que regresará con Arámbula pero solo en la ficción, ya que volverán a protagonizar la mencionada obra.

En una entrevista con el programa Hoy, Arturo habló sobre el proyecto precisando que ya está confirmado: "Ya es un hecho, nada más estamos esperando a que, bueno, ya tenemos prácticamente todo lo que es nuestro itinerario de ensayos, pero bueno, a veces es impredecible el estreno, pero ya vamos a ensayar pronto, yo creo que en unos dos meses empezamos a ensayar", compartió el actor de Televisa.

Aracely y Arturo en 'Perfume de Gardenia'

En este sentido, el actor de 47 años se dijo afortunado de volver a compartir escenario con la actriz de 49, destacando que Arámbula ha sido la mejor intérprete del proyecto. "Somos profesionales, y Aracely es gardenia, es un personaje que Aracely lo hizo propio, y a pesar de que estuvieron otras gardenias después de Aracely, sin menospreciar a nadie, ni demeritar el trabajo de nadie, creo que Aracely fue la adecuada para ese personaje porque lo hizo propio, como te digo"

Finalmente, Carmona descartó que pueda existir algún problema por reencontrarse con su expareja señalando que ambos son profesionales: "No lo hemos platicado porque somos compañeros y somos la base de esta obra, y no, no hay absolutamente nada malo, no tiene por qué haber nada malo, somos profesionales ante todo". Cabe mencionar que el año anterior, Aracely recordó el tiempo que compartió con Arturo tanto en el terreno laboral como personal.

En el tiempo de Perfume de gardenia tuvimos un romance muy bonito. Él siempre dice que lo niego, pero no era así. No quería que ustedes nos acosaran tanto”, dijo Arámbula.

Clic aquí para ver el video

Crédito: YouTube Hoy

Por otra parte, el propio Arturo Carmona destapó que llegó a sentir celos de la relación que tenían Aracely y Luis Miguel una vez que se separaron, pues la actriz se quedaba en la misma casa que 'El Sol' para que este conviviera con sus hijos: "Lo que no entendía es que fuera y se quedara ahí mismo, era lo que no me latía", relató el actor en una entrevista con Fernando Lozano.

Fuente: Tribuna