Arcangel tendría una intensa pelea con Peso Pluma en los Latin American Music Awards 2024

Estados Unidos.- El famoso y reconocido cantante del género urbano, Arcangel, aparentemente habría estado muy furioso con su colega, el joven cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, debido a supuesta falta de profesionalismo, por lo que tendría una intensa pelea con el mexicano, antes de su presentación en los Latin American Music Awards 2024, o al menos así lo afirmaron presentadores de Imagen TV.

El reconocido artista conocido como 'Doble P' ha logrado consolidarse como uno de los artistas más importantes del momento, llevando el género de corridos tumbados a los más alto de la industria musical. Este escenario ha provocado que el intérprete de Bellakeo grabe distintos duetos, como fue el caso su colaboración Peso Completo con el cantante de música urbana antes mencionado, tema que interpretaron en los Latin American Music Awards 2024.

No obstante, de acuerdo con Lord-Ramsés, corresponsal en Las Vegas de Gustavo Adolfo Infante TV, esta presentación provocó un enfrentamiento entre los artistas minutos antes de salir al escenario. Según Ramsés, durante la semana de los ensayos, Peso Pluma brilló por su ausencia y, por el contrario, el cantante estadounidense estuvo presente en la semana previa a la ceremonia.

Arcangel con Peso Pluma. Instagram @arcangel

Está situación provocó la molestia del intérprete de Me Prefieres a Mi, quien tachó de irresponsable al oriundo de Zapopan, Jalisco, y el día del evento no dudó en hacérselo saber, derivando en una pequeña discusión protagonizada por los artistas: "El señor Arcángel pidió respeto por sus años de trayectoria, Peso Pluma se montó en su macho, se puso una malla sobre la cabeza y dijo que se sentaría en las butacas con la malla para que no pudieran vender su imagen".

Asimismo, el corresponsal aseguró que la presentación se realizó "muy a la fuerza", y conjuntamente, tuvieron que ir a calmar al mexicano porque en ningún momento cruzó palabra con su colega. Sin embargo, todo parece indicar que Arcángel ya olvidó este incidente, pues compartió un carrusel de imágenes en su feed de Instagram, colocando en primera instancia al cantante de Ella Baila Sola, donde le dedicó el siguiente mensaje: "A todos los colegas que representan nuestro movimiento a nivel mundial, mi hermanito que se está quedando con el mundo Peso Pluma".

