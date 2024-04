Drama en Televisa: Niurka llega a 'Venga la Alegría' con ataque a la novia de Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado un fuerte drama debido a las explosivas declaraciones que hizo la reconocida actriz y vedette de origen cubano, Niurka Marcos, a través de una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, que fue un ataque directo en contra de la novia del reconocido productor de novelas de la empresa San Ángel, Juan Osorio, por su puesto de productora asociada en la obra de teatro, Aventurera.

Como se sabe, hace un par de días que la violinista, bailarina y actriz, Olga Breeskin, anunció que regresará a los escenarios en México para ocupar el gran espacio que dejó la difunta actriz, Carmen Salinas, en la obra antes mencionado, proyecto bajo la mano del reconocido productor. Ante este hecho, Niurka en una entrevista acaba de hablar con respecto a la idea de que la también vedette esté en el reparto.

La actriz de La Fea Más Bella destacó que para ella fue una gran idea que Olga ingresara al elenco, pues era una actriz "estupenda" y tenía un maravilloso talento que sin duda le brindará al público algo excepcional, además de agregar que también admira a Irina Baeva, pues además de bella, cree que posee un gran talento, pero que para que luzca mejor como una Aventurera, se necesita de un gran equipo de montaje.

Niurka acusa a Juan de nepotismo con Eva. Internet

Pero, en cuanto al tema de que el padre de su hijo menor, Emilio Osorio, nombrara a su pareja, Eva Daniela, como la productora asociada de la puesta en escena, Marcos mostró su completa oposición destacando que: "¿Qué les puede enseñar Eva, a los protagonistas.... a Olga?, explícame, entonces... nada, nada, absolutamente nada. Tu sabes, ella no es maestra, ella no es jefa, ella lo que tiene es un ego del tamaño de su cuerpa, y ese ego se lo alimenta Juan".

Y aunque bromeó con que ni boletos le van a vender por lo que dice, volvió a arremeter en su contra, señalando que: "La señorita mandó a que difundieran panfletos para que la reconozcan y respeten porque ya es productora asociada, mija pero el respeto se gana, la admiración se gana, no porque lo diga un papelito ya lo eres bebé. Yo creo que ese lugar de productora asociada la correspondería mejor a Miryam su hija, que es la que se ha roto el lomo y tiene el colmillo, y no a Eva que es una chica joven y sin experiencia, no va a hacer que la gente le tenga credibilidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui