Eduardo Yáñez congela a Televisa al decir que rechaza esta práctica en novelas por respeto

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido actor de melodramas, Eduardo Yáñez, acaba de presentar una entrevista en el programa Hoy, en el que fue completamente franco al momento de asegurar que él rechaza una práctica en las novelas, pues a él le gusta brindarle respeto a sus colegas en todo momento, logrando dejar a todo Televisa congelado de la impresión ante sus palabras.

Como se sabe, Yáñez tiene más de tres décadas al aire formando parte de los melodramas, siendo protagonistas de grandes éxitos, tales como Amores Verdaderos, en los cuales se le ha visto dar miles de besos a sus compañeras e incluso más de una escena de cama, sin embargo, en su reciente declaración mencionó que aún con ello, se niega rotundamente a dar besos de lengua con sus coprotagonista.

Según lo expresado por el reconocido histrión, declaró que: "No existen los besos de lengua en las grabaciones de telenovela, esa es una disciplina por respeto a nuestros compañeros, tanto de ellas a nosotros, como de nosotros a ellas", afirmando que él vive los besos muy diferentes en la actuación a su vida real, señalando que aunque personalmente y con sus parejas sí da este tipo de besos, en pantalla prefiere que no insistiendo por ese respeto.

Eduardo Yáñez. Internet

Tras esto, mencionó que después de concluir su participación en la telenovela Golpe de Suerte ya se encuentra recibiendo un par de ofertas para formar parte de una nuevo proyecto en los melodramas: "Yo tengo varios planes, pero hasta que no redondee uno, ya te puedo decir algo concreto, pero a mí me da lo mismo trabajar tanto en cine, como en serie, como en telenovela, como en teatro, cuando haya una obra que me entusiasme".

Finalmente, declaró que en caso de que se presente la oportunidad, también va a trabajar para una obra de teatro, destacando que aún no hay algo que le atraiga lo suficiente para dar ese paso actualmente: "Si, no descarto el teatro, lo que pasa es que no he tenido en mis manos una obra que yo diga, vale la pena estarse ahí metido seis o un año en una disciplina de que te presentas dos funciones al día desde el jueves hasta el domingo".

Fuente: Tribuna del Yaqui