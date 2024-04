Emilio Osorio rompería su relación con Leslie Gallardo y hace confesión: "Valió mad..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el famoso actor de melodramas y joven cantante, Emilio Osorio, podría haber roto su relación sentimental con la reconocida influencer y estrella de realitys shows, Leslie Gallardo, dado a que a través de sus redes sociales hizo una confesión inesperada que llevó a pensar en esta situación, debido a que expresa que "valió mad...", aunque no menciona exactamente qué pasó.

Como se sabe, pocos días después de que Osorio revelara su separación con la actriz y la cantante, Karol Sevilla, confirmó su romance con Gallardo, declarando que era el amor de su vida, incluso ella, un par de semanas después de que entró a La Casa de los Famosos declaró lo mismo que él, que estaba enamorada y deseaba casarse para formar una familia, sabiendo que estarían juntos para toda la vida.

La exparticipante del reality show de Telemundo, cuando resultó ser la eliminada en la segunda semana, declaró que eso era lo que quería, pues extrañaba al actor de Televisa y cantante: "Estoy priorizando al amor de mi vida y a mí al tomar esta decisión. No lo estoy diciendo de dientes para afuera, respeten mi decisión. Estoy lista para regresar a mis brazos de mi Emi, estoy lista para salir, me decepcionaría más regresar; por favor gente estoy feliz porque por primera vez he decidido priorizarme a mí".

Pero ahora, este viernes 26 de abril, la estrella de novelas como Mi Corazón Es Tuyo empleó su cuenta de Instagram para compartir en sus historias el mensaje que "valió mad...", aunque no mencionó a que se refería, se cree que sería el anunció de que su relación sentimental con la joven influencer, a tan solo menos de un año de que anunciaran que estaban enamorados y querían vivir juntos eternamente.

Por otro lado la exparticipante de Acapulco Shore, declaró que iba a ausentarse de las redes sociales por una cuestión familiar, pero de igual forma, no confirmó que se tratara de un rompimiento con el hijo de Niurka Marcos, pero se cree que es por este detalle: "Familia, amigos, followers y haters: Voy a estar un poco ausente de mis redes sociales por temas personales. Los amo, no mencionaré más al respecto".

