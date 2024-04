Florinda Meza manda fuerte mensaje a hijo de 'Chespirito', ¿lo demandará por el 'Chavo del 8'?

Ciudad de México.- El Chavo del 8, al igual que el resto de programas de sketches humorísticos del difunto comediante Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', dejaron de transmitirse desde hace algunos años en Televisa, algo que, para muchos, resultaba impensable, puesto que la empresa de los Azcárraga se encargó de distribuir prácticamente todo el contenido creado por el humorista desde hace varias décadas y hasta lanzaron una serie animada.

Cuando esto ocurrió, mucha gente giró su atención hacia la viuda de 'Chespirito', Florinda Meza, quien diariamente recibía mensajes en sus redes sociales donde la acusaban de ser la causante de que la televisora de San Ángel dejase de emitir el show, cosa que la actriz negó siempre y destacó que este asunto estaba directamente relacionado con el hijo del intérprete del 'Chapulín Colorado', Roberto Gómez Fernández. Así mismo, se encargó de aclarar que a ella le gustaría que los programas volviesen a ser emitidos.

No fue sino hasta la noche del pasado jueves, 25 de abril, cuando la intérprete de 'Doña Florinda' emitió un largo comunicado en el que extendió una invitación a Gómez Fernández para que permitiera que el programa de "el amor de su vida" volviera a la pantalla chica, puesto que desde su perspectiva, le estaba quitando a la gente la oportunidad de pasar un momento de alegría, en compañía de los entrañables personajes que creó 'Chespirito'.

"En 2020, en plena pandemia, se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie 'Chespirito'. Yo, como escritora, tenía que haber sido convocada a esa negociación, pero no fue así. Me enteré por los medios de que finalmente no habían llegado a un acuerdo y suspendieron la difusión de los programas. Algo explotó dentro de mí, fue como si mi Rober se levantara de la tumba y gritara: '¡Despierta! Tienes que defender mi legado'".

Florinda Meza pide que el 'Chavo del 8' vuelva a la TV

Según las declaraciones de la actriz de Dulce Familia, el hecho de quitar El Chavo del 8 de la televisión, en tiempos de Covid-19, fue como "retirarles a los seguidores esa alegría cuando más lo necesitaban". Florinda declaró que, cuando Televisa retiró el show de la televisión, ella debía ser convocada a las negociaciones porque era escritora, pero esto no ocurrió así, por lo que terminó por enterarse de la amarga premisa a través de los medios de comunicación al igual que el resto de la gente.

Finalmente, la actriz destacó que no pretende demandar a nadie para hacer que los programas de su difunto marido vuelvan a la televisión, pero sí invitó a sus hijastros a negociar para que el programa regrese a las pantallas chicas. Ante esto, la gente reaccionó de manera positiva en redes sociales, puesto que varios aseguraron que llevan varios años esperando que 'El Chavo' y compañía regresen a la televisión.

"Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, no he demandado a nadie, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionar esto de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares. Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con mi Rober, porque nuestro amor no sólo duró 40 años, sigue vivo."