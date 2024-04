Influencer simula ajuste de cuentas y se gana el enojo de la gente: "Tengo las bo… en el cuello"

Bogotá, Colombia.- Los influencers son estrellas de Internet que han ido tomando relevancia en la sociedad desde hace algunos años, al grado en el que estos famosos cuentan con un nivel de popularidad similar al que artistas de antaño pueden presumir como es el caso de Thalía, Luis Miguel, entre otros; sin embargo, la palabra “fama” no es sinónimo de que la celebridad en cuestión cree contenido de valioso, sino por el contrario, en la mayoría de veces terminan cayendo en la polémica.

Un ejemplo de ello es el ocurrido en días recientes con un famoso influencer colombiano, quien desde hace varios días ha sido cancelado en su país por publicar un video en el que simula que es víctima de un ajuste de cuentas. Dicha situación ha trascendido las fronteras de su país, al grado en el que dicha información llegó a México, donde lo han llegado a comprar con el ‘Fofo’ Márquez.

Yeferson Cossio es un creador de contenido reconocido por publicar videos relacionados con estilo de vida y algunas bromas. Todo parece indicar que, en días recientes, intentó jugar una especie de broma que terminó por salirse de sus manos. Resulta ser que el famoso publicó un video en el que se le ve dentro de su camioneta, la cual tiene notables huellas de impacto de bala, las cuales habría recibido momentos atrás.

Las cosas no mejoraron cuando Yeferson dejó de lado su línea amigable y se mostró completamente serio, mientras declaraba: “Lo único que voy a decir es que todavía tengo las bol… en el cuello”. Si bien, el influencer jamás declaró que había sido víctima de algunos sicarios, las imágenes eran demasiado sugerentes, por lo que la gente no tardó en intentar contactarlo para saber si se encontraba bien.

El tema se salió tanto de las manos que Cossio tuvo que salir a brindar una declaración, en un segundo video en el que declaró que, lo que realmente ocurrió, es que tanto él como su equipo estaban probando la seguridad de la camioneta, por lo que recurrieron a dispararle con la finalidad de examinar qué tan resistentes eran los vidrios. Yeferson declaró que si bien, todo estaba controlado, se puso nervioso, porque al final de cuentas si le estaban disparando.

“Tenía las bol… en el cuello porque estábamos probando la seguridad del carro y en uno de los puntos yo me metí dentro del carro para que dispararan, y por más que uno sepa que no va a pasar nada, se asusta (…) Si me conocieran un poquito, sabrían que, si me hubiese pasado algo de verdad, no lo publicaba, o al menos hasta que las autoridades competentes se hubieran encargado. No pasó absolutamente nada y una vez más me disculpo por el malentendido.”