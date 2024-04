Los cancelan: ¿Qué dijeron los conductores de 'Sale el Sol' del caso del 'feminicida serial'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso del presunto feminicida serial ha mantenido al vilo del asiento a los habitantes de la Ciudad de México, esto es debido a lo duro y escabroso del tema, sobretodo por las escalofriantes pistas que día con día salen con relación a las víctimas de Miguel ‘N’, debido a ello, la gente de redes sociales ha pedido que el asunto sea tratado con respecto por las familias dolientes que perdieron a alguna hija, madre, hermana o compañera a manos del químico.

Es en el medio de toda esta situación que los conductores del programa matutino de Imagen TV, Sale El Sol, se vieron envueltos en la polémica, pero… ¿por qué razón?, ¿acaso dijeron algo fuera de lugar sobre este terrible caso? Y ¿por qué la gente los acusa de ser poco empáticos con las familias de las víctimas? Si quieres averiguar todos los detalles, entonces no dejes de leer, porque a continuación te contamos todo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado jueves, 25 de abril, durante la transmisión del programa de revista, cuando los conductores Mariana Ochoa, Gaby, Díaz, Infante, Rafael Oropeza y Kati Zaragoza presentaron el tema de Miguel ‘N’; sin embargo, lo hicieron con una sonrisa en la cara y de la manera más alegre en la que podían, prácticamente como si estuvieran a punto de dar una noticia de la industria de la farándula.

Tunden a conductores de 'Sale el Sol' por su forma de presentar el caso del 'feminicida serial'

La primera en hablar del tema fue la exOV7, Mariana Ochoa, quien reveló que estaban a punto de hablar de un “temazo” del que la gente habría escuchado hablar en los últimos días, presentando el caso de Miguel ‘N’ como el “asesino serial de la Ciudad de México”, etiqueta que, como te mencionamos anteriormente en TRIBUNA, aún no ha sido confirmada por la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes han pedido que se deje de nombrar al imputado de dicha manera.

“¿Qué creen? El día de hoy les tenemos un temazo. Y es que la semana pasada seguramente escucharon acerca de un nuevo caso de un asesino serial en la Ciudad de México. Un químico fármaco biólogo de nombre Miguel ‘N’. Por eso nos vino a la mente la pregunta, ¿qué pasa en la cabeza de un descuartizador de este tipo?”, declaró la conductora.

Como era de esperarse, la manera en la que abordó el tema, así como la gran sonrisa en su cara provocaron diversas reacciones en la gente, quienes desaprobaron la manera tan mundana en la que hablaron del asunto. Para empeorar las cosas, Mariana continuó su presentación mientras afirmaba que esta clase de casos eran del gusto de su compañera Gaby Infante, lo que desató aún más enojo en la gente.

“Hablaremos de este interesante tema con el psicólogo Carlos Sánchez Muñoz, pero además es cumpleaños de nuestra guapísima Gaby. Este tema te encanta a ti también, Gaby”, señaló la presentadora.

Como era de esperarse, la gente no tardó en salir a destrozar a los conductores, a quienes acusaron de promover la cultura del asesino. Mensajes como los siguientes no tardaron en inundar las redes sociales: “Con qué emoción presenta el tema de un asesino serial descuartizador”; “¿Dónde está la responsabilidad social presentando al criminal de un caso tan dramático como una celebridad haciendo apología del crimen”; “¿Por qué esa sonrisa mientras hablas de este tema?”; “El dolor de las familias y los crímenes de género no les importan”, fueron algunos de los tuits de la gente.

Fuentes: Tribuna