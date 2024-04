¿Rey Carlos III, al borde de la muerte? La Corona ya prepararía su funeral tras su cáncer

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta el nombre del Rey Carlos III se encuentra dando de que hablar, y hasta se dice que estaría al borde de la muerte, dado a que se ha filtrado el hecho de que la Corona actualmente se encontraría en medio de nuevos preparativos de su funeral en medio de su lucha contra el cáncer, pues al parecer quieren actualizar ciertos procedimientos en los servicios fúnebres para cuando sea el momento.

Como se sabe, hace varios meses que el equipo del Palacio de Buckingham compartieron un comunicado en el que anunciaban que después de la cirugía del hijo de la Reina Isabel II, le había sido detectado un cáncer, por el cual tenía que someterse a una serie de quimioterapias. Ante este hecho, poco se ha hablado al respecto y se ha mantenido lejos de las apariciones públicas para descansar apropiadamente, sin embargo, ahora las cosas han cambiado y ha salido que no está nada bien.

Esto pues recientemente el escritor del Daily Beast, Tom Sykes, declaró que habló en las últimas semanas con conocidos amigos del actual Monarca del Reino Unido para cuestionarle sobre que sabían de este y su proceso, señalando que todos respondieron de la misma manera: "No es bueno", y que otro destacó: "Está decidido a vencerlo y están poniendo todo su esfuerzo. Todos se mantienen optimistas, pero él realmente se encuentra muy mal. Más de lo que dejan entrever".

Rey Carlos III. Internet

Y ahora, en Page Six la escritora real, Tina Brown, relató que la salud de Carlos III ha puesto al Príncipe William, y la también enferma de cáncer, Kate Middleton, cerca de ascender al trono "justo cuando habían esperado durante un lapso de años poder criar a sus hijos fuera del ojo publico. Me han dicho que la perspectiva de esto les está causando una intensa ansiedad". Ante esto, destacó que el panorama no es bueno en la Realeza británica.

De igual forma, Sykes declaró que incluso los planes del funeral del Rey Carlos III, que se conoce con el código de Operación Puente Menai, se encuentran en actualizaciones, señalando que: "Los planes han sido desempolvados y se están actualizando activamente. No es más de lo que cabría esperar dado que al rey le han diagnosticado cáncer. Pero su circulación ciertamente ha centrado las mentes".

Carlos III con su familia tras ascender a Rey. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui