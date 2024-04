¿Salen del clóset? Estrellas de 'Hoy' son captados tomados de la mano y 'confiesan su amor'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, 26 de abril, uno de los conductores más queridos e icónicos del programa matutino de Hoy, dejó sorprendidos a sus poco más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, después de publicar unas fotografías en las que se le veía tener un trato sumamente íntimo con uno de sus excompañeros del mencionado programa de revista, ¿quieres enterarte de quién se trata? Entonces, no dejes de leer.

Los conductores del show matutino de la televisora de San Ángel, suelen ser vistos por miles de mexicanos día con día, por lo que es natural que una gran cantidad de personas ya los vea, casi, como de la familia, este mismo efecto es el que, usualmente, los propios presentadores llegan a sentir, debido a que suelen compartir cada mañana juntos. Debido a todo lo antes mencionado, es natural que la gente se sorprenda cada vez que ve a las estrellas juntas, fuera del icónico set de hogar del programa Hoy.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió durante la mañana del día de hoy, cuando Raúl ‘El Negro’ Araiza compartió un par de fotografías en las que se le ve en una actitud muy cariñosa junto a su excompañero, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, con quien no solo ha compartido cámaras en Hoy, sino también en el programa de variedad masculina Miembros al Aire. En las imágenes, se les aprecia tomados de la mano y hasta abrazados.

Raúl Araiza y Jorge 'El Burro' Van Rankin fueron vistos tomados de las manos

Créditos: Instagram @negroaraiza

Pero… ¿qué es lo que está pasando? Acaso ambos famosos salieron del clóset, la realidad es que no, de hecho, si algo es bien sabido es que no es necesario sentir afecto romántico por alguien para demostrar cariño, cosa que ambos famosos dejaron en claro al mostrarse sumamente cercanos en las fotografías. Lo que realmente ocurrió, es que los dos se reencontraron en el podcast del ‘Burro’, que es distribuido a través del canal de YouTube de Van Rankin.

Raúl Araiza y Jorge 'El Burro' Van Rankin se muestran muy cariñosos en programa de video-podcast

Créditso: Instagram @negroaraiza

Resulta ser que Jorge invitó a Raúl Araiza a su programa de video-podcast para hacerle algunas entrevistas; sin embargo, parece ser que no importa cuánto avanzaron durante su charla, la plática se quedó corta y no pudieron abordar diversos temas, cosa que fue mencionada por el propio ‘Negro’, quien no pudo evitar expresar su amor hacia su querido compañero: “Hermano gracias por invitarme, pero nos faltó una semana completa para contar nuestra historia. Muy ruda y divertida. Te amo”, declaró el famoso actor.

Fuentes: Tribuna