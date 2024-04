Shock en TV Azteca: Daniel Bisogno relata que intubado soñó lo tocaban de "forma indebida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y reconocido actor, Daniel Bisogno, de nueva cuenta se encuentra dando mucho de que hablar al hablar logrado dejar en completo shock a los miles de espectadores de TV Azteca, debido a que recientemente habló sobre su tiempo en coma, relatando que al estar intubado durante su tiempo sedado soñó que lo tocaban de "manera indebida".

Como se sabe, a inicios del mes de febrero de este año se informó de la hospitalización de Bisogno, el cual afortunadamente después de casi un mes en terapia intensiva por una infección en las vías respiratorias y que se sometiera a cirugía de pulmón. Pero ahora, después de casi dos meses fuera de peligro, el presentador en Ventaneando narró momentos impactantes mientras que estaba sedado e intubado.

Según el presentador, al comienzo de su sueño este sentía que no estaba hospitalizado, sino que estaba en otro lugar, a lo cual Pati Chapoy le dijo que alucinaba, a lo que él mencionó como se sentía: "Imagínese que desperté en un hospital que era igual, el mismo, pero había cactus, entonces yo pensé que era una versión de playa del hospital. Me bañaba yo me acuerdo que muy a gusto como en plástico, me bañaba una enfermera".

Daniel Bisogno. Internet

Pero no solo sentía que estaba en otro lado, sino que también vio a personas ya difuntas, como una reconocida actriz: "Me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir, voy y camino por una calle que parece de playa y me encuentro con Isela Vega, que en paz descanse. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto", destacando que siempre buscaba darle paz: "Me decía 'tu tranquilo, ya relájate, todo va a estar bien', y me empezó a dar la vuelta. La fiesta era que pasaban una película en la pared de Isela Vega y sí existe la película, no la había visto".

De igual forma, el actor de Lagunilla Mi Barrio agregó: "No piensen que es cuestión de que simplemente lo recuerdo, no, yo viví eso, recuerdo que como no podía caminar y estaba inmovilizado, tuve que desplazarme arrastrándome hasta la cena, gateé hasta llegar a un sillón redondo donde me recosté", destacando que en dicho sofá pasó tres días durmiendo, pensando que le habían administrado la dosis de analgésicos

Pero eso no fue todo, pues señaló que tras un presunto viaje a Houston y regresar al nosocomio en su sueño, uno de los enfermeros hasta lo tocó de manera inapropiada: "Venían tres a levantarme a mi, y que uno era el que era marido de Isela Vega, después de Alberto Vázquez, se metía y se metía en la cama conmigo y me empezaba a pegar en el hígado, golpes así ya tocarme de manera indebida, bueno una dediadita nomás", asegurando que solo a su hermano pudo decirle: "Solo pude decirle a mi hermano que necesitaba hablar con él, que tenía que revelarme la verdad sobre lo ocurrido, pero él me tomaba por loco".

Fuente: Tribuna del Yaqui