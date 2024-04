Tras pedir limosna y pleito con Galilea Montijo, actor llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las novelas, quien llegó sin nada a la CDMX por lo que pidió dinero en la calle y que años atrás tuvo un fuerte pleito con Galilea Montijo, nuevamente sorprendió a sus fans al hacer fuertes revelaciones a través de una entrevista que dio al programa Hoy. Se trata del talentoso José Ron, quien este 2024 volverá a los melodramas de la mano de Rosy Ocampo con la novela Papás por conveniencia.

El también cantante y baterista llegó a la empresa de San Ángel en 2004 y ha sido reconocido por participar en melodramas como Mujer de madera, Muchacha italiana viene a casarse, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada. Durante un tiempo se especuló que José fue vetado de Televisa luego de mandar 'callar' a Galilea Montijo, porque defendió a Cristián de la Fuente luego de que él lo criticara por talar un árbol.

Sin embargo, el tapatío ya ha regresado al matutino de Las Estrellas sin problema y ayer jueves 25 de abril reapareció al aire a través de una entrevista en la que habló de su próxima novela, donde se reencontrará con su exnovia Ariadne Díaz a una década de terminar su noviazgo. Ron fue claro y dijo que a pesar de la excelente relación y compañerismo que mantiene con Ariadne, el noviazgo que vivieron en la vida real, no se repetirá.

Feliz de volver a compartir con ella, es una mujer talentosa, entregada, nos toca hacer equipo nuevamente como pareja en una historia y estamos en el mismo barco y nada, creo que lo principal es que hay amistad, hay respeto, y a partir de ahí podemos crear muchas cosas, apoyarnos, podemos ser cómplices y ofrecerle lo mejor a esta historia", explicó el actor.

En este sentido, el histrión también expresó que siente un gran respeto y admiración por Marcus Ornellas, la actual pareja y padre del hijo de Díaz, hecho por el que no dará pie para provocar la desconfianza del modelo brasileño. "No, yo creo que depende de cada persona ¿no?, a veces creo que es bueno sentir celos, a veces no, digo no sé, yo en eso, lo que pase por él no tengo nada que opinar, lo importante es que hay una amistad", manifestó.

Cabe resaltar que el propio Marcus ya reaccionó al reencuentro entre su esposa y su exnovio, y mencionó que para nada le da desconfianza saber que tendrán escenas románticas juntos, pues sabe que ambos son unos profesionales. En tanto que Ariadne también ha mostrado todo su respeto a Ron y ha señalado que tienen una buena relación pero solo de amistad.

