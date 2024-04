¿Vuelvo con Jwan Yosef? Ricky Martin vacacionaría con ex y sobrino confirma reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido y famoso cantante, Ricky Martín, se encuentra dando de que hablar, pues al parecer estaría vacacionando con una expareja muy famosa y reconocida, motivo por el que su sobrino, que anteriormente lo acusó de agresión sexual y acoso, Dennis Yadiel Sánchez Martin, acaba de brindar declaraciones en las que confirma su reconciliación, ¿acaso volvió con Jwan Yosef?

Hace un par de horas en Sale el Sol anunciaron que Martin se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con una expareja, que no es Yosef, sino que sería Carlos González Abella, pues mientras que el boricua está de vacaciones en Japón con los gemelos Valentino y Mateo, ambos compartieron fotos en el mismo lugar a la misma hora, pero cada uno por separado. Ante este hecho, Dennis Yadiel, sobrino del cantante, aseguró que su famoso tío está estrenando romance con González Abella, quien ya había sido pareja del intérprete hace más de una década.

A pesar de que el joven perdió la demanda por agresión sexual y violencia doméstica que entabló en contra del boricua en diciembre pasado, en esta ocasión el joven reveló en entrevista para el programa Lo Sé Todo, que su tío tiene pareja sentimental tras divorciarse de Jwan Yosef: "Sin duda alguna, mi tío Ricky Martin y el señor Carlos González, le están dando una nueva oportunidad al amor, me consta de conocimiento personal, que ellos dos tuvieron una relación muy bonita, llena de mucha pasión, ellos incluso consideraron juntos llegar a ser padres, tener una familia grande".

Ricky con Carlos hace 10 años. Internet

Sobre la pareja del intérprete de Tu Recuerdo, Sánchez Martin comentó: "El señor Carlos González es una persona muy exitosa, él es un asesor financiero muy ocupado, que maneja millones de dólares, al igual que mi tío Ricky Martin, ambos tienen una agenda muy ocupada, y dicho por mi propio tío, ese fue el causante de la separación". No obstante, según las declaraciones del muchacho, el divorcio entre Ricky y Jwan no fue nada sencillo para la estrella latina.

Esto fue un proceso muy doloroso para mí tío, fue un proceso que ha requerido de él mucha sanación. En mis conversaciones con él, me expresó que ellos tenían una relación abierta, y por lo que él me dejó entender, esto fue lo que los llevó al divorcio, este concepto de una relación abierta fue un fracaso matrimonial para él", agregó el joven.

Finalmente, Dennis Yadiel Sánchez Martin aseguró que ya dejó en el pasado todo lo que vivió con el creador de temas como Living la Vida Loca, luego de denunciarlo por una presunta agresión sexual que habría sufrido desde que tenía once años, hecho que las autoridades indagaron y aseguraron no existía delito que perseguir: "Realmente ha sido posible para mí perdonar, y te puedo decir que le deseo mucha paz, mucha salud a mi tío, en mi corazón no hay espacio ni para el odio, ni para el rencor".

Fuente: Tribuna del Yaqui