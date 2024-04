¿Al borde de la muerte? Hospitalizan a Harvey Weinstein y abogado filtra terrible noticia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso y reconocido productor estadounidense, Harvey Weinstein, acaba de acaparar cientos de titulares, pues se ha informado que fue hospitalizado de emergencia después de que se anulara la condena recibida en 2020 por abuso y acoso, tras lo cual su abogado, Arthur Alaida, acaba de filtrar una terrible noticia sobre el trato a su cliente, ¿acaso está al borde de la muerte?

Como se sabe, hace un par de horas que una corte de apelaciones anuló la sentencia de 23 años que recibió por abuso sexual y acoso laboral en el 2020, pidiendo un nuevo juicio, dado a problemas con la admisión de testimonios presuntamente no relacionados con las denunciantes de los delitos antes mencionados. Pero, poco después de que se dictaminara dicha decisión, el exdirector de Hollywood fue hospitalizado.

Según su abogado, el panorama para el productor de filmes como Shakespeare in Love no daría muchas esperanzas sobre una pronta recuperación, destacando que está padeciendo de muchos dolores y aún no tienen un diagnostico claro por el momento, así que siguen haciéndole análisis: "Parece que necesita mucha ayuda. Tiene muchos problemas. Le están haciendo todo tipo de pruebas. Su salud es un desastre".

Ante este hecho, el representante legal de Harvy declaró que mentalmente su cliente se encuentra "firme", sin problemas y con los "pies bien plantados en el suelo", pero que físicamente hablando no se encuentra para nada bien y tiene varias dolencias preocupantes, aunque no quiso dar detalles de que es lo que le sucede al que en su momento fue uno de los más prestigiosos productores y directores.

Finalmente, Aidala declaró que el productor ejecutivo de Inglourious Basterds, señaló sumamente molesto que su cliente obtuvo un trato inusual y terrible en su proceso, pues aparentemente el traslado de los presos a su destino de condena tarda hasta dos semanas, pero con Weinstein fueron inesperadamente veloces, criticando que no pensaron en su salud: "Es un hombre enfermo de 72 años. Se negaron a darle ni siquiera un sorbo de agua, ni comida, ni descanso para ir al baño".

