Bebeshita 'Cupido': La exconductora de 'VLA' prepara romance con Alfredo Adame y su madre

Ciudad de México.- Tal parece que ser actriz y presentadora no es suficiente para La Bebeshita, debido a que recientemente la ha hecho de 'Cupido', debido a que a través de sus redes sociales la exconductora de Venga la Alegría: Fin de Semana, anunció que prepara un romance entre su madre, Sonia, y el muy reconocido actor de novelas y polémico presentador, Alfredo Adame, expresando que espera todo salga bien.

Como se sabe, hace un par de meses que la mujer de nombre Daniela Alexis pudo mostrar un poco de la cercanía y amistad con Adame durante su participación dentro de La Casa de los Famosos, pues estuvieron en el mismo equipo y hasta tenían largas charlas, además de que fue de las pocas integrantes de dicho reality show a la que no insultó o al que no se le fue a la yugular en los posicionamientos, y hasta los defendió.

Y ahora, la reconocida expresentadora del matutino de fin de semana de TV Azteca, acaba de realizar una plática en transmisión en vivo de sus redes sociales al lado del histrión de Televisa, en el cual hablaron sobre el tipo de mujer que le gustaría conocer actualmente a Adame, quién dijo que alguien "madura", a lo que la joven destacó que debería de tener una cita con Sonia, su madre, señalando que le iba a decir a su madre cuando podría para concretar todo.

Bebeshita y su madre. Internet

Ante este hecho, el exparticipante del reality de supervivencia, Soy Famosos... ¡Sáquenme de Aquí!, dejó en claro que también estaba muy interesado en salir de manera romántica con la madre de La Bebeshita, que en más de una ocasión ha sido piropeada en el Instagram de su hija, a los que ahora se le suma el actor con comentarios como: "Quién quita que nos andamos pegando. Está como mandada a hacer. Está bien guapa. Está muy buen".

Finalmente, la joven aclaró que desde hace tiempo que su madre le había pedido que le organizara una cita con el expresentador del programa Hoy, a lo que ella tenía miedo de hacerlo por su pasado con Magaly Chávez: "No, bebés, es que fíjense que una vez mi mamá me dijo que se lo presentara y yo así de 'Mamá, contrólate. Mira lo que está diciendo de Magaly Chávez'. Luego pensé qué tal si se pelea con mi mamá. ¡Ay no! imagínense".

Adame con Bebeshita. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui