Cayó en coma: Tras 9 años desaparecida de TV Azteca, exactriz de Televisa confirma retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa protagonista de telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa y luego emigró a TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores debido a que confirmó su retiro de la televisión y develó las importantes razones. Se trata de la aclamada Margarita Gralia, quien nació en Argentina pero se dio a conocer en México tras participar en importantes melodramas de las dos televisoras más grandes del país.

Primero la intérprete llegó a San Ángel con las novelas De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados, mientras que a la empresa del Ajusco llegó con el exitoso melodrama Mirada de Mujer pero fue hasta 1999 que obtuvo su primer protagónico con la novela Besos prohibidos, y luego realizó otras como Cuando seas mía, La heredera, Amor en Custodia y Tengo todo excepto a ti.

Desafortunadamente, doña Margarita enfrentó un complicado panorama luego de grabar su último melodrama La mujer de Judas. La argentina se tuvo que alejar del medio artístico debido a severos problemas de salud que la tuvieron al borde de la muerte. Y es que sufrió una contracción reversible de arterias cerebrales, por lo que para salvarle la vida la tuvieron que poner en coma durante un tiempo; por fortuna, la actriz salió victoriosa de esta prueba.

Margarita Gralia tras salvarse de morir

La tarde de ayer viernes 26 de abril Gralia reapareció ante la prensa durante el estreno de un proyecto y aquí fue cuestionada sobre porqué no ha regresado a la televisión: "No es que no haya proyectos, hay etapas de la vida y me he vuelto (selectiva), no es que me retiré de la profesión pero soy más selectiva, respeto mis tiempos". La estrella de teatro contó que en estos momentos desea pasar tiempo de calidad con los suyos, que pasarla trabajando.

Mis tiempos son con mi familia, con mis viajes, con mi esposo quiero pasar más tiempo, soy viajera, eso es lo que me gusta hacer".

Tras resaltar que se encuentra en su etapa de disfrute, Margarita contó que aunque le encantaría tener un gran canal de YouTube, ella no nació "con el chip" de la tecnología. "Soy de otra generación, necesito que me apoyen, pero sí tendría mucho que decir en mi canal". Asimismo, no se dijo cerrada a trabajar con plataformas de streaming y resaltó: "Trabajar con quien me llame pero que me quiera y que me trate bien, que me den un personaje bonito".

Y aunque es una primera actriz, Gralia confesó que aceptaría hacer una novela con solo una participación especial o bien, siendo la protagonista: "Me interesa en este momento no tener todo el peso del proyecto, sino aportar a ese proyecto con mi experiencia y mi presencia", resaltó la argentina, quien tiene años establecida en México y de hecho, hasta tiene un negocio de churros en San Miguel de Allende.

Fuente: Tribuna