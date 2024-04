Conmoción en Telemundo: Ariadna sería demandada por Lupillo Rivera al estilo de Johnny Depp

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Telemundo se encuentra en completa conmoción, debido a que se dice que después de La Casa de los Famosos, la exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, podría enfrentar una terrible demanda por parte del reconocido y polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, que aparentemente tendría el mismo efecto que el de Johnny Depp en contra a su empareja, la actriz, Amber Heard.

Como se sabe, hace tres semanas que el Team Tierra se desmoronó después de que Rivera se dijera traicionado por Ariadna y el modelo mexicano, Rodrigo Romeh, al haberlos visto cenando juntos en el jardín de forma privada, señalándoles que por su culpa se había acabado todo lo que por semanas construyeron juntos, tachándolos de traidores y hasta se cambió de cuarto de inmediato, yéndose al de 'Agua', comenzando nuevas estrategias.

Ante este hecho, la ex Miss Universo decidió hablar para aclarar las cosas con el hermano de Jenni Rivera, sin embargo, al no conseguir nada, Ariadna alzó la voz para denunciar su acoso y su maltrato verbal y de género, afirmando que por el simple hecho de no hacerle caso de forma amorosa comenzó a distorsionar la verdad de la naturaleza de su relación y de la cena al lado de Romeh, pues en todo momento la situación fue en plan de amistad.

Lupillo y Ariadna. Internet

Esta situación causó un gran revuelo en X, antes conocido como Twitter, en el que todos han señalado que Lupillo es protegido de la empresa y por eso han sacado a Ariadna y Clovis Nienow de la competencia, debido a que lo protegería y quieren limpiarle la imagen, por lo que se encargaron de silenciar a estos al presuntamente ignorar los verdaderos votos del público, ya que al menos Nienow lideró las encuestas de Internet y hasta se decía que él ganaría el reality show.

Y ahora, según informes de una red social de X, destacó que cuando Rivera salga de dicho programa a Ariadna le espera una intensa batalla legal, comoarándola con la de los actores de Hollywood: "Se viene una demanda bastante grande en contra de Ariadna Gutiérrez, tal cual como sucedió con Johnny Depp y Amber Heard por todo las difamación de mala fe por parte de Ariadna Gutiérrez y la afectación a la imagen de Lupillo Rivera".

Fuente: Tribuna del Yaqui