¿De Televisa a la cárcel? Christian Estrada demandaría a Ferka por 'secuestrar' a su hijo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa presentadora de TV y también actriz, Ferka, se encuentra en medio de tremendo escándalo legal, debido a que recientemente han afirmado que su expareja, el modelo, Christian Estrada, al parecer le habría puesto una demanda a la exestrella de Televisa que incluso podría caer en la categoría de secuestro, como una vez él la tuvo, por la cual ella podría ir a la cárcel.

Como se sabe, en noviembre del 2022, María Fernanda Quiroz denunció formalmente a Estrada de secuestro, después de que se llevara a su hijo del centro comercial mientras un abogado le entregaba unos documentos. Pero ahora, a casi dos años de esta situación, se dice que se han volteado las situaciones, debido a que sería él quién interpondría la demanda porque la actriz tendría "ilocalizable" a su hijo en común, Leonel Estrada Quiroz, sumándose a la que puso por sacarla del país con su novio, Jorge Losa.

Dicha información proviene del canal de YouTube de Kadri Paparazzi, y según sus datos, el exparticipante de Guerreros 2020 tiene mes y medio trabajando en el caso con sus abogados, pues además de que lo llevó a España sin su consentimiento, también afirma que se cambió de domicilio sin informar nada a él o a su equipo legal, por o que con su alegato exige que la actriz de se reporte y de una notificación sobre el actual domicilio al lado del galán de melodramas y su hijo, además de continuar con las negociaciones de la custodia para el menor.

De igual forma destacaron que el exnovio de Frida Sofía ya van tres ocasiones en estos últimos meses que ha tratado de ponerse en contacto con ella: "Christian la está demandando por haber sacado a su bebé del país sin permiso del padre. Está procediendo desde hace un mes legalmente. Ya van tres veces que las autoridades van a la televisora donde trabaja a notificar a Ferka, pero guardias les impidieron la entrada y no han podido entregar ningún citatorio".

Finalmente, el mencionado canal de YouTube declaró que la participante de MasterChef Celebrity podría ir a la prisión debido a que destacaron que no ha respondido a ninguno de los citatorios: "Como Ferka no ha proporcionado su nueva dirección, las autoridades podrían emitir una orden de arresto en su contra en cualquier momento. No han ido a su casa, porque no saben su domicilio. Se cambió de casa y no dio aviso y tampoco saben dónde está el niño. Además como regresaron los citatorios se liberaría una orden de aprensión por que podría ser detenida en cualquier momento".

