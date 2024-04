Escándalo en TV Azteca: Señalan a Flor Rubio de patear a su perro en transmisión en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se encuentran en medio de un tremendo escándalo, debido a que en redes sociales algunos internautas acaban de acusar de maltrato, a la famosa y polémica presentadora, Flor Rubio, pues la señalaron de patear a su perro durante su más reciente transmisión en vivo de su programa de espectáculos, cuando este no se detenía y ladraba con fuerza mientras trabajaba.

Como se sabe, Rubio además de su partición en Venga la Alegría también tiene su propio programa de espectáculos bajo el nombre de Dulce y Picosito, en el que junto a un grupo de expertos con los temas del mundo de los artistas para hablar sobre diferentes temas de interés, ya sea nuevos proyectos o los escándalos en los que se han visto envueltos algunas celebridades, así como lo está la presentadora en estos momentos por sus acciones que muchos consideran exagerados.

Fue a través de la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, compartieron un post con un video en el que se le cuestionan a sus seguidores: "Qué opinan la forma en que saco Flor Rubio a Su perrita en una transmisión en vivo por qué estaba ladrando. @LaOreja_TV @ChismosoteTV en ves de patada la debió agarrar y sacar en los brazos", causando un gran revuelo entre los miles de internautas que atacan o defienden a Flor.

En dicho material audiovisual se puede ver a Rubio mientras que está hablando con su compañera de trabajo, la famosa y polémica presentadora, Analu Salazar, con ladridos de su perro de fondo sonando, por lo que se pone de pie de un momento a otro, abre la puerta de la habitación en la que se encuentra y con su pierna ayuda a que el can salga de esta y después cierra la puerta y regresa a su lugar de inicio. Cabe mencionar que dicha página eliminó el video pero no lo suficientemente rápido como para evitar un sin fin de comentarios.

Pero antes de ser borrado, varios de los internautas dividieron opiniones, pues unos afirman que fue agresión: "Mmmm, no me gustó. Básicamente le dio una patada a la perrita para sacarla", y "¿@Flor_Rubio que pasó aquí corazón? ¿No que tu todo amor y dulzura?", mientras que otros la defendieron expresando: "No sean dramáticos no la pateó, creo que la empujó. Ya neta, ya no la hagamos por todo de tos", y "Solo la empujó un poco, pero no creo sea agresión, no hay que sacar de contexto las cosas, por algo pequeño se puede agrandar las cosas".

Flor supuestamente al golpear a su perro. Twitter @JulioMexico1

Fuente: Tribuna del Yaqui