¿Luto en Televisa? Reportan muerte de Jorge Ortiz de Pinedo y reportero da fuerte noticia

Ciudad de México.- De nueva cuenta las redes sociales enloquecieron ante el reporte de la supuesta muerte del famoso actor de melodramas y reconocido productor de comedia, Jorge Ortiz de Pinedo, por lo cual uno de los reporteros del mundo del espectáculo dio una fuerte noticia sobre la situación y lo dicho por varios internautas, ¿acaso en Televisa se acaban de vestir de luto?

Como se sabe, hace varias semanas que el reconocido actor y comediante a través de una entrevista en exclusiva para el programa Hoy confesó que se encuentra en la espera para un trasplante doble de pulmón, después de haber luchado en contra del cáncer por varios años, incluso ser operado de ambos órganos del sistema respiratorio para que se le extirpara unos bultos, siendo este el motivo de que estén tan comprometido los dos pulmones.

Y ahora, en medio de que el actor de La Escuelita VIP se encuentra en la lista de espera para el trasplante, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que Ortiz de Pinedo habría perdido su lucha contra la enfermedad y sucumbiría al daño en sus órganos, por lo que supuestamente el pasado viernes 26 de abril habría perdido la vida a sus 76 años de edad. Ante este hecho salieron mensajes cuestionando la veracidad de la noticias y otros enviando cariñosos mensajes.

Después de varias horas de los rumores, el reconocido reportero Carlos Uriel, a través de su red social X, antes conocida como Twitter, declaró que se había puesto en contacto con la estrella de televisión, y que este le confirmó que estaba sano dentro de lo que cabe y aún vivo: "Me acabo de comunicar con mi querido @JORGEODEPINEDO, quien me informa que afortunadamente está bien. Es falsa la noticia de su fallecimiento".

Pero no solamente salió el mensaje de Uriel, sino que hace poco en un video, el propio Jorge aclara que se encuentra vivo y pide que no hagan caso a todo lo que se dice: "Tanta mentira que surge por ahí en TikTok, WhatsApp, etcétera… No les hagan caso, la verdad es que estoy bien, todavía sigo en el plano terrenal, estoy aquí y son rumores, son rumores, no hagan caso y por favor no me mande flores, estoy bien, no me he muerto, aquí sigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui