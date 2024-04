Participante de 'MasterChef' renuncia y juez la 'maltrata'; eliminan episodio tras críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna MasterChef es uno de los realitys más exitosos y aclamados de los últimos tiempos, ya que la dinámica es muy entretenida para los fans y esto provoca que millones lo sintonicen alrededor del mundo. Desafortunadamente, la producción del programa de cocina no está exenta de controversias y recientemente se vivió una muy fuerte, al grado de que tuvieron que eliminar un episodio por las críticas que recibieron.

La polémica no ocurrió en MasterChef México 2024, sino en la versión española de este reality MasterChef España, donde se vivió un lamentable momento cuando un chef se le fue encima a una participante que decidió abandonar el proyecto por salud mental. La joven que abandonó el concurso de cocina fue Tamara, quien explicó que consideraba que lo mejor era salir del reality porque se sentía muy presionada.

Además, argumentó que no estaba dando el 100 por ciento en la cocinada porque no se sentía cómoda: "Hay momentos en los que me siento más y otros que me siento menos cómoda con la situación, la experiencia en general. Tengo claro que mis compañeros se lo merecen y yo no me veo en la final, así que me voy", expresó causando el asombro de sus compañeros, quienes no paraban de hacer caras y gestos ante la inesperada situación.

El chef Pepe fue el primero en cuestionarle sobre porqué salía y ella mencionó que sentía mucha "tensión y presión", mientras que el chef Jordi Cruz estalló de inmediato y la destrozó por preferir dejar el concurso antes que seguir "luchando": "Yo no te haría ninguna (pregunta), te diría: 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente". Aunque Tamara se disculpó por dimitir de MasterChef, Jordi se acercó para pedirle su mandil de muy mala forma.

Continuamos, aquí no ha pasado absolutamente nada".

El caso del reality español de inmediato se volvió viral en las redes sociales y trascendió las fronteras. Incluso, la propia ministra de Sanidad española, Mónica García, se pronunció ante el "maltrato" que sufrió Tamara y compartió un reflexivo mensaje en su cuenta de X. Después de ello la empresa RTVE Play, que distribuye el reality, se disculpó por el contenido "que no debió suceder" y anunciaron la eliminación del capítulo. Solo quedan los fragmentos del episodio que están compartiéndose en redes sociales.

