¿Se burla de Danna Paola? Eleazar Gómez habla de su polémica por preferir España a México

Ciudad de México.- El famoso y polémico actor de melodramas, Eleazar Gómez, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente fue captado por la prensa y cuestionado de la polémica de su expareja, la cantante y también actrtiz, Danna Paola, por el hecho de haber afirmado que prefiere España sobre México, dando su contundente opinión, ¿acaso se burló de la exestrella de Televisa?

Como se sabe, la reconocida actriz de series como Élite, en una reciente entrevista cometió el error de decir que prefiere España que México, país en el que nació, cuando en el juego del que prefieres, motivo por lo cual comenzaron a cancelarla en redes sociales y pedir que no se apoye su carrera en el país y que se vaya con los españoles, entre otros comentarios en su contra en los que la destrozaron por completo.

Ante este hecho, la prensa de diversos medios de comunicación, como Sale el Sol o Venga la Alegría, al momento de captar a Gómez, no dudaron en cuestionarle que es lo que piensa sobre la situación de su expareja con este tan polémico tema que ha dado mucho de que hablar, y que incluso involucró a Ángela Aguilar por su drama en el Mundial de Qatar, a lo que este señaló que de alguna manera no sabía nada de eso.

Eleazar Gómez. Internet

Pero ante la insistencia de la prensa, el actor de melodramas como El Güero y La Mexicana destacó que no va ni quiere decir nada, y simplemente afirmó que en su opinión no hay nada mejor que su país nata, y expresó su orgullo al respecto: "La verdad es que yo no tengo nada que decir acerca de nada y bueno, acerca de preferir, México lindo y querido y que rico, ustedes saben que México que como México no hay dos".

Finalmente Eleazar se despidió amablemente y se fue negándose a dar otra declaración, mientras avanzaba al evento al que fue presente. Por otro lado, la reconocida intérprete de temas como Sodio, en su paso por la alfombra roja de los Premios Latin Amerin Music Award, cuando fue cuestionada sobre esta lamentable situación que ha generado tanto hate simplemente respondió: "Viva México por siempre, los amo, bye".

Fuente: Tribuna del Yaqui