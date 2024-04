Amigo íntimo de Lucía Méndez hunde a la actriz y saca todos sus trapitos al sol: "Es déspota"

Ciudad de México.- Si bien, es posible que las nuevas generaciones no estén tan allegadas al trabajo de Lucía Méndez, es una realidad que la actriz y cantante es una de las personas más criticadas del medio, puesto quienes vieron su actuación en la primera temporada del reality show Siempre Reinas juzgaron fuertemente a la diva por la actitud que tenía en contra de las demás participantes, siendo que, contra todo pronóstico Laura Zapata se volvió una de las histrionistas preferidas de aquella edición.

Ahora, uno de sus amigos más íntimos no tuvo miedo en ventilar todas las historias turbias detrás de la actriz de Colorina, lo que causó gran revuelo en la industria del espectáculo. Se trata del vidente de las estrellas Jorge Flores (quien es recordado por su actuación en el melodrama de Rubí del 2004). Todo ocurrió a través de una entrevista en exclusiva para TV Notas, donde el adivino tachó de “déspota” y “malagradecida” a Méndez.

Según declaraciones de Flores, su amistad con Lucía comenzó en el año 1985, momento en el que la histrionista lo buscaba frecuentemente para que le leyera las cartas, puesto es gran creyente de ese mundo: “Nos hicimos cómplices”, señaló el adivino. Sin embargo, su relación pronto se fue a pique, porque una de las amigas de Flores estaría enamorada del novio de la actriz (de aquel entonces), y aunque el adivino asegura que le dijo a su conocida que el hombre ya tenía pareja, esto a la actriz no le sentó nada bien.

Pero esto no fue todo, ya que Flores declaró que Lucía tiene una mala actitud con sus trabajadores, cosa que la actriz se negó a ventilar en el reality show porque no quería ser cancelada de manera masiva como otros famosos ya lo han sido en el pasado, así que pidió que se contaran otras anécdotas en el programa de telerrealidad, incluso le habría dicho a Jorge que hablara sobre el conflicto que se mencionó anteriormente, cosa que al famoso vidente le contrarió.

“Lucía regañaba a su staff. Es déspota (…) Ahora Lucía me invitó al reality. Me pidió que contara que vaticiné lo de ese novio. ¿Quién la entiende? Le pedí contar una anécdota de un palenque en el 87, en el que maltrató a los músicos. Me dijo que no, porque quedaría mal.”