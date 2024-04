Aseguran que Belinda traería pleito con Cazzu tras 2 años de ruptura con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya han pasado 2 años de que Christian Nodal y Belinda anunciaron su ruptura a través de un breve comunicado, en el que no aclararon cuáles fueron las razones que los llevaron a terminar su relación, la cual era tan seria que, incluso, el cantante del regional mexicano ya le había propuesto matrimonio a la intérprete y estaban a meses de caminar en el altar. Según entrevistas que ambos dieron en aquel entonces, la cantante de Sapito ya tenía los tres vestidos que usaría para la ocasión.

Luego de 24 meses, Christian Nodal lanzó temas relacionados a su ruptura, se pintó el cabello de verde (probablemente como una inspiración de su personaje favorito de One Piece, ‘Zoro’), se hizo más tatuajes y se retiró varios que ya tenía; inició una nueva relación y ahora ya es padre de familia. Mientras que Belinda se enfocó de lleno a continuar con su carrera, por lo que volvió a lanzar música nueva, esta vez de la mano de Warner Bros.

Algo que caracterizó su ruptura es que ella no dijo nada con respecto a su rompimiento, mientras que Nodal sí. No fue sino hasta este 2024, cuando la cantante de Boba Niña Nice lanzó Cactus y un dueto con Natanael Cano en el que supuestamente le estaría tirando a Christian; sin embargo, esto no habría pasado por desapercibido para Cazzu (actual pareja del intérprete de Botella tras Botella), quien tras el lanzamiento de la primera canción de la ojiverde compartió un meme de ‘Rose’ de la película Titanic, en sus historias de Instagram en el que se lee la frase: “Han pasado 84 años.”

Cazzu se burlaría de Belinda con meme del Titanic

Si bien, Belinda no respondió en su momento a esta presunta burla de la argentina, esto no evitó que la originaria de España lanzara el mismo meme pero con la modificación en la que se lee: “Han pasado 300 noches”, lo que llevó a la gente a considerar que se trataba de una respuesta directa para la madre de Inti. Aunque este dato no ha sido confirmado, lo cierto es que los fans de Julieta (nombre real de Cazzu) ya salieron a defender a la famosa, argumentando que la cantante de Muriendo Lento estaría peleando sola.

Belinda se burlaría de Cazzu con meme del 'Titanic'

¿Quién es Belinda?

Aunque para muchos pueda resultar extraño, dado a que la gran mayoría de su carrera la hizo en México, la realidad es que Belinda es originaria de Madrid, España, pero prácticamente toda su vida ha habitado en tierras aztecas, lo que ha provocado que la celebridad tenga acento mexicano. Desde muy pequeña, la estrella de 34 años se enfocó en su carrera en el mundo de la farándula, al protagonizar con tan solo 10 años, el melodrama Amigos x Siempre, lo que significó el inicio de una trayectoria infantil.

