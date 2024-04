Con este mensaje, hijo de Pepe Aguilar le hace tremendo desaire al cantante e Internet estalla

Ciudad de México.- Cuando se piensa en la Familia Aguilar, lo que suele venir a la mente de la gente es el gran éxito que el intérprete de éxitos como Miedo y Credo ha logrado cosechar en compañía de sus tres hijos, principalmente con Ángela, la menor que ha logrado resaltar a sobremanera en la industria de la música ranchera. Esto es gracias a que el intérprete suele presumir la unión que tiene con sus hijos y esposa a través de sus redes sociales y en su canal de YouTube, sin embargo, ¿todo es tan bueno como lo indica el cantante?

La realidad es que los tres hijos de Pepe Aguilar que pasan mayor tiempo con el charro son, en realidad, de su segundo matrimonio, puesto la celebridad tiene a un hijo mayor, nombrado como Emiliano Aguilar, con quien sostiene una relación tensa, por decirlo menos. Asimismo, se sabe que el primogénito del cantante de Destilando amor ha decidido continuar su camino artístico por su cuenta y rara vez pide apoyo de su progenitor.

Pepe Aguilar no sería una inspiración musical para su hijo

Este hecho provoca que, cada vez que Emiliano realice alguna dinámica en sus redes sociales, la gente busque un doble significado a sus palabras. Un ejemplo ocurrió recientemente, cuando realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus cientos de seguidores, entre las cuestiones que más resaltaron fueron: “¿Quiénes son tus inspiraciones musicales? No importa el género”, a lo que Emiliano respondió con una lista:

Hijo de Pepe Aguilar le hace tremendo desaire al cantante

Si tienes ojo de águila habrás notado que, entre sus artistas favoritos no mencionó a su padre, Pepe Aguilar, aunque sí lo hizo con su abuelo, algo que fue considerado por muchas personas como una especie de desaire al intérprete de Por Mujeres Como Tú. En una segunda pregunta, cuestionaron a Emiliano si su progenitor lo apoyaba con su nuevo proyecto musical (el cual está enfocado al rap y al hip hop), a lo que él respondió que no, pero justificó al famoso explicando que esto ocurrió así porque quería hacer las cosas por su cuenta.

“La verdad no, pero no es porque no haya querido sino yo quise hacer esto solo”, indicó.