Drama en TV Azteca: Jawy Méndez tendría amorío con Zahie de 'MasterChef'; ella está casada

Ciudad de México.- De nueva cuenta se dice que en TV Azteca estarían envueltos en un drama amoroso, dado a que una supuesta fuente directa de MasterChef Celebrity brindó una entrevista a TV Notas en la que afirmó que el reconocido influencer y peleador, Jawy Méndez, aparentemente estaría teniendo un amorío con la chef y jueza de dicho reality de cocina, Zahie Téllez, pese a que ella está casada.

Como se sabe, fue el pasado 17 de marzo cuando dio inicio la nueva temporada del mencionado reality, y al parecer, en este mes y medio al aire ya se habría formado un favoritismo por una de las celebridades, pues según la mencionada fuente, desde hace un par de semanas que las exigencias de Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena se fueron y "los concursantes no se sientes cómodos", y que "están molestos y murmuran que todo apunta a que Jawy Méndez será el ganador".

La razón de que se crea que el exintegrante de Exatlón México va a obtener el millón de pesos es debido a que le estarían dando un trato especial que pone en desventaja a los demás: "Jawy tiene muchos privilegios y no importan las eliminatorias. Zahie Téllez lo ha salvado. Tres concursantes, de los que no te puedo revelar sus nombres por obvias razones, han visto salir al influencer del camerino de la chef. Ella le regaló su libro de recetas, pero ahí no para todo".

De la misma forma, la supuesta fuente declaró que el exnovio de Manelyk González no tiene remordimientos de conquistar a alguien ya comprometida y que esto ha generado la molestia de los altos mandos: "Ambos tienen una gran conexión que se nota en el foro, y tratan de ser discretos. A Jawy no le importa que ella esté casada, con tal de ganarse el millón de pesos. Los concursantes saben que la chef y él han salido y hasta clases privadas le da. El chisme corrió como reguero de pólvora en la empresa. Los altos ejecutivos tomaron cartas en el asunto y prohibieron a los productores que esto se dé en el programa. No quieren polémica. A la juez le llamaron la atención y le prohibieron que se acercara a Jawy".

Ante este hecho, la misma fuente declaró que cuando los ejecutivos de la empresa del Ajusco habló con ellos, ella negó todo y afirma que solo fue una consulta y dio los consejos que le daría a cualquiera de los participantes: "Resulta que los platillos que ella le enseñaba a preparar eran los mismos que él cocinaba en el reality. ¡Era un descaro! Aunque la chef trate de negarlo, es evidente que se cocina un romance ahí".

Finalmente, afirmaron que el exparticipante de Acapulco Shore solamente la utiliza para ganar y la está envolviendo con sus palabras: "Es muy hábil con las palabras y parece buena persona, pero no es así. Sus logros son a base de coqueteos con la chef. Todos dan su mejor esfuerzo como para que un ‘colgado’ utilice amoríos. Esperemos que se siga con las medidas estrictas que caracterizan a MasterChef".

