Ella es la joven víctima de feminicidio en la que José Madero se inspiró para 'Luciérnaga'

Ciudad de México. - José Madero, reconocido músico mexicano, ha lanzado recientemente su sencillo Luciérnaga, en una colaboración con Becky Espinosa de los Monteros, madre de Karen Esquivel, víctima de feminicidio en Naucalpan, Estado de México. Este tema, cargado de emotividad, profundiza en la tragedia de la pérdida de Karen y el dolor persistente que vive su familia desde su brutal asesinato en septiembre de 2016.

La colaboración entre el cantante, ex vocalista de PXNDX, y Espinosa de los Monteros busca rendir homenaje a Karen y poner en relieve la persistente problemática de violencia contra las mujeres en México. Esta canción se une a una serie de iniciativas artísticas que buscan concientizar y visibilizar este grave problema social que afecta a México, donde diariamente se informa del asesinato de entre 9 y 10 mujeres.

Karen Esquivel, la joven de quien trata Luciérnaga. Foto: Internet

Karen Esquivel, una joven de 19 años, desapareció el 22 de septiembre de 2016 después de dirigirse a una farmacia cercana a su hogar en Naucalpan. Su cuerpo fue encontrado días después en El Tejocote, junto al de Adriana Hernández, otra mujer asesinada. El responsable de estos crímenes fue condenado a prisión perpetua por doble feminicidio. Sin embargo, para las familias de Karen y Adriana, la sentencia no cierra la herida abierta por la pérdida.

La canción ya mencionada destaca por la participación de Becky Espinosa en los acordes de la canción, compartiendo su experiencia y el inmenso dolor por la pérdida de su hija. La letra de la canción refleja una profunda crítica social al fenómeno del feminicidio en México, buscando visibilizar y combatir esta problemática. Además, la composición también refleja el proceso de duelo y la búsqueda de justicia por parte de las familias afectadas.

En un comunicado tras el lanzamiento de la canción, Becky expresó su sentir: “Al escucharla evoqué ese sentimiento de culpa por no haber presentido, por no haberla podido defender. Después de mucho trabajo introspectivo procesando la cicatrización de la herida más grande y dolorosa que jamás hubiera imaginado sentir, llega ese momento en el que logras entender que la culpa ya no cabe, porque no había modo de defender a tu hija, a ese ser que nació de tí, que llevaste en tus entrañas, a tu princesa, a tu tesoro sagrado”.

Luciérnaga se erige como un recordatorio estremecedor de la violencia de género que pervive en México. El caso de Karen Esquivel, quien desapareció en 2016 en el Estado de México, es solo uno de los numerosos casos que resaltan la urgente necesidad de acciones efectivas para combatir estos delitos y proteger a las víctimas.

En un país donde los feminicidios van en aumento, la música se ha convertido en un poderoso medio para denunciar y concientizar sobre la violencia de género. José Madero y Becky Espinosa de los Monteros, con Luciérnaga, se suman a este movimiento, haciendo eco del dolor, la lucha y la resiliencia de las familias y amistades de las víctimas de feminicidio. La canción no solo narra la trágica pérdida de Karen, sino que también se erige como una fuente de consuelo y luz para todas aquellas madres que han enfrentado el dolor de perder a sus hijas bajo circunstancias similares.

Fuente: Tribuna