Kylie Jenner revela de impactante manera en redes si está embarazada de Timothée Chalamet

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de tantos rumores, la famosa influencer y reconocida empresaria estadounidense, Kylie Jenner, acaba de emplear sus cuentas en las redes sociales para revelar de impactante manera si es que es verdad que se encuentra embarazada por tercera ocasión, pero en esta ocasión del tan famoso actor de filmes, Timothée Chalamet, con el que lleva saliendo un casi un año de forma oficia.

Como se sabe, ha inicios del mes de abril el reconocido comediante, Daniel Tosh, afirmó que había escuchado de un empleado de una tienda de comestibles en Malibú, California que ella estaba en la dulce espera: "Esta persona cualquiera de la tienda de comestibles me está diciendo que alquilaron toda la tienda, la cerraron y luego actuaron como si estuvieran comprando comestibles. Esta fue la escena que aparentemente sucedió: Kylie revela que está embarazada nuevamente del hijo de Timothée. Qué bomba".

En ese momento negó dichos alegatos, pero aún así algunas especulaciones siguieron rondando, por lo que ahora una vez más negó la situación, pero de una forma mucho más contundente y sorprendente, dado a que a través de su cuenta de Instagram, con fotos en sus historias, decidió modelar su abdomen plano en las prendas del quinto lanzamiento de su línea de ropa de nombre Khy, que le ha traído muchísimo más éxito.

Kylie y Timothée. Internet

Como parte de su colección para mostrar a sus millones de seguidores en sus redes sociales, la hermana de Kim Kardashian, usó inicialmente unos jeans de tiro bajo en los resaltó su espectacular y esbelta figura, tras lo cual se cambió a otros pantalones que son catalogados como "clásicos de pierna recta" que "se ajustaban perfectamente" a su figura, además de lucir una blusa ajustada que exponía uno de sus hombros y un top corto que expone parte de su abdomen.

Finalmente cabe mencionar que estas fotos no son lo único que comprobaria que no se encuentra embarazada por tercera ocasión, sino que a traves de la revista de espectáculos estadounidenses, US Weekly, una fuente supuestamente cercana a la joven pareja, declaró que la hija de Kriss Jenner "no está embarazada", afirmando que todo eran simples rumores y ambos se encuentran felices por como llevan su relación sentimental actualmente.

Kylie así responde a rumores de embarazo. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui