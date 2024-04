Manelyk González da zarpazo de autoridad a Karime Pindter y le manda contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa influencer y querida cantante, Manelyk González, dio de que hablar, debido a que con su usual estilo dio un zarpazo de autoridad ante la presunta enemistad que tendría en contra de la también creadora de contenido, Karime Pindter, tras los rumores de que la vería como su competencia y buscaría hundirla, así que para dejar en claro lo dicho le mandó un contundente mensaje que dejó a más de uno con la boca abierta.

Desde el pasado miércoles 24 de abril, Karime y Mane han dado de que hablar, pues ambas se presentaron en la fiesta de Kenia Os en la que presentó su más reciente álbum, Pink Aura, donde además de estas dos influencers se vieron celebridades como Kunno, Dania Méndez, Ricardo Peralta y muchos otros. Como de costumbre, la pelea es la que se robó el show, pues fan comenzaron a comparar a las jóvenes señalando quién iba mejor vestida, acompañada y más.

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy decidió romper el silencio ante todos estos dimes y diretes en contra de ella, destacando que era el público el que seguía con "un pique que ya no hay", dejando muy en claro que: "Yo no siento que yo tenga competencia y no porque yo diga 'Yo soy mejor'. Sino porque yo hago lo mío y lo que es para mí, es para mí y si yo llegué a un lugar o a un evento como el de ayer es por lo que yo he hecho, por mis méritos, por mi trabajo".

Pero eso no fue todo, pues la exintegrante de Acapulco Shore declaró que ella no se compara con ninguna de sus compañeras y no ve a nadie como si fueran alguien a quién superar, sino que ella simplemente hace lo suyo y sabe que todas merecen su reconocimiento propio: "Al igual que Dania, al igual que la otra (Karime) aunque no me caiga bien, no creo que esté cool… ¿Por qué siempre estar comparando, quién es mejor? Somos súperdiferentes".

Finalmente y para sorpresas de muchos, Manelyk aclaró que ella ya no piensa meterse en pleitos de ningún tipo, al menos que deba defenderse de cosas que tengan importancia, pero mientras sean chismes y comparaciones no, explicando el por qué: "No sé si es la edad, no sé si ya hice mier... a mucha gente y ya me cansé, que obviamente cuando me hacen algo me voy a defender siempre, pero eso de estar como comparando, me parece fatal, fatal y más entre viejas. Se me hace súperenvidioso y súpercizañoso".

Fuente: Tribuna del Yaqui