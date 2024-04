¿No tolera a Wendy Guevara? Lolita Cortés da dura crítica de la fama de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, está dando de que hablar, debido a que recientemente la reconocida presentadora y también actriz, Lolita Cortés, acaba de dar una dura crítica sobre el nacimiento de la fama de la actriz de Televisa, declarando que no es por ser una artista, ¿será acaso que no tolera a la joven?

Como se sabe, Guevara fue una de las celebridades invitadas a la serie de cinco conciertos que dio la estrella de pop, Madonna, como parte de la gira mundial del The Celebration Tour, compartiendo escenario durante su famoso ballroom de Vogue. Este hecho ha causado un gran revuelo en las redes sociales y el mundo del espectáculo, recibiendo miles de criticas por este motivo, mientras que otros la defienden afirmando que es una artista en su derecho.

Ante este hecho, cuando la prensa se toparon con Cortés, le cuestionaron que pensaba de este hecho, a lo que ella no quiso responder, pero al momento de destacar que ha tenido una gran evolución desde que apareció en La Casa de los Famosos México, la presentadora y actriz declaró que Guevara no es artista, es una celebridad: "¿Pero cuál evolución, cuál crecimiento? A ver, hay que saber diferenciar: hay celebridades y hay artistas".

Debido a sus palabras, la jueza de La Academia, destacó que hay una gran diferencia entre ambos conceptos, destacando que no conoce a Wendy en el mundo artístico, que aún no la ve en ese aspecto, por lo que la cataloga como celebridad: "La celebridad no necesita tener talento, es famosa per sé. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta, tiene disciplina, y a veces vivimos de dos pesos pero subir al escenario nos da de comer".

Finalmente, la exintegrante del equipo de jurados de Las Estrellas Bailan en Hoy, quiso aclarar que no tiene nada en contra de la influencer, pero que por el momento no puede tener una opinión sobre su etapa de artista cuando ni siquiera sabe que hace más allá de esto: "Pero es que yo no sé ni siquiera qué hace, yo nunca la he visto, sólo vi lo de 'perdidas, perdidas, perdidas', así que sorry, no encuentro… no tengo nada en contra de ella, no la conozco".

Fuente: Tribuna del Yaqui