Santa Fe Klan expresa su dolor por la distancia con su hijo en un emotivo mensaje en redes

Ciudad de México. - El reconocido rapero Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Quezada, ha dejado ver un lado más íntimo y vulnerable al compartir un mensaje emotivo dirigido a su hijo Luka a través de sus redes sociales. Este gesto ha desatado preocupación entre sus seguidores y ha abierto una ventana a los desafíos personales que enfrenta el artista.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante compartió una imagen de su hijo acompañada de un mensaje conmovedor y triste. En él, expresó su anhelo por detener el tiempo y mantener a su hijo pequeño para siempre, destacando lo mucho que le hace falta y lo necesario que es para él. El rapero, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, manifestó su amor incondicional por su hijo y su firme voluntad de estar presente en su vida, a pesar de las dificultades que enfrenta.

Quisiera detener el tiempo y que siempre te quedaras así chiquito, mi niño me haces mucha falta, te necesito y sé que tú también me necesitas a mí, te extraño", se lee en el mensaje. Así cómo también: “Nunca te dejaré solo, te amo mucho y por ti sigo aquí de pie nomás por ti no me rindo".