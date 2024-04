Serrath expone la verdadera cara de Guty Carrera tras dejar 'LCDLF': "Es un mentiroso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y presentadora mexicana, Isis Serrath, acaba de brindar una entrevista en la que no tuvo duda alguna para exponer la tenebrosa verdad del polémico deportista, Guty Carrera, con su historial de violencia de género después de que ambos salieran de La Casa de Los Famosos, siendo clara al momento de señalar que él "es un mentiroso" que usa a todos por conveniencia.

Ahora, tras un mes de la inesperada salida de la actriz del reality show de Telemundo, brindó una entrevista para TV Notas, en la que contó cómo vivió su experiencia, especialmente el negar que fue estrategia para ganar foco el enfrentarlo: "Debo confesar que sentí el rechazo de muchos por ser la nueva. Tal fue el caso de Guty. Cambió por completo. Yo sabía que él estaba ahí y tenía que ver la manera de enfrentarlo. No me hubiera expuesto si fuera mentira o una estrategia mía".

Ante este hecho, la exparticipante de Enamorándonos destacó que ella simplemente existió y él solo se tiró de cabeza al no confrontarla cara a cara como ella lo hizo al decir a lo que fue, sino que lo hizo con la llamada una vez que fue expulsado por el público: "Guty quedó como un mentiroso. No tuvo el valor para enfrentarme cara a cara. Lo hizo un día después de que lo expulsaron. Y por teléfono. Eso demuestra quién miente".

Cuando se le cuestionó del historial de violencia del exparticipante de Guerreros 2020, señaló que no dudaba de las victimas ni por un segundo: "Creo que sí. Definitivamente es un manipulador. No sé si sea un modus operandi. Por algo tiene historia con mujeres que lo exponen. Se escuda diciendo que lo difamamos, pero somos varias las que lo señalamos. No es posible que estemos 'equivocadas' y él no. Siempre tratará de cambiar todo a su conveniencia".

Por otro lado, Serrath aclaró que ella no fue violentada físicamente por el ex de Brenda Zambrano, destacando que simplemente la utilizó y eso la hizo sentirse fatal: "Nunca fue agresivo conmigo. Siempre trató de conquistarme. Me dolió que me haya mentido y utilizado. Me dijo que lo esperara afuera y que no saliera con nadie. Cumplí, pero al enterarme de que salía con alguien más, me decepcioné".

Finalmente negó que haya tenido un enamoramiento por el primo de Danilo Carrera, sino que estaba comenzando a darle su confianza para tratar de formar esa relación que él mismo le planteó a ella cuando iniciaron su relación: "Nunca me enamoré de él. Solo estoy dolida de que no haya sido leal. A mí me gusta dar mucho por la gente que quiero. Traté de hacer las cosas bien y de no creer todo lo que me decían de él. Me da tristeza saber que todo es cierto".

Fuente: Tribuna del Yaqui