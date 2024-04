"Son recuerdos terribles": Silvia Pinal reaparece con una triste noticia tras grave estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Silvia Pinal, se encuentra dando de que hablar, debido a que acaba de reaparecer en TV Azteca al haber aceptado brindar una entrevista para uno de sus exitosos programas, en el cual compartió una triste noticia sobre su ascenso a la fama y lo complicado que resultó hacerse de un nombre respetable, después de verse en un grave estado de salud, detallando que "son terribles recuerdos".

Como se sabe, en los últimos meses la salud de la 'Diva del Cine Mexicano' ha causado gran preocupación, pues ha estado dos veces en terapia intensiva en los últimos cinco meses, incluso el reconocido actor, Sergio Corona, declaró su impresión tras verla hace un par de semanas: "Yo fui a visitarla hace mes y medio, fui a su casa. Ahí la saludé, estuve platicando con ella. Sé que está delicada, me da mucha pena. No puedo calificarla, porque ni soy médico, somos grandes compañeros".

Y ahora, el programa de ADN 40 se presentó en la casa de Pinal para sobre el reconocimiento que recibió por el Gobierno de México dado a sus 75 años de carrera artistica, a lo que ella expresó que se siente "emocionada, feliz y simplemente hay muchas emociones difíciles de expresar", destacando que detrás de todo es muy complicado: "Es diferentes, no es igual al ahí viene, no, ni maíz paloma. Es un reconocimiento fuerte, es un reconocimiento lleno de recuerdos terribles o recuerdos imposibles de olvidar".

Silvia Pinal. Internet

Al ser cuestionada sobre el hecho de que su nombre se escribe con letras doradas y es admirada por todo México, la cresdora de Mujer, Casos de la Vida Real destacó que: "No fue tarea fácil. No claro que no, ha sido fuerte, y han sido situaciones en las que no puedes ni dormir, no era posible que yo llegara y nadie me saludaba, nadie sabía quién era yo, fueron situaciones difíciles", declarando que su éxito le costó, pero siempre estuvo luchando por seguir y hacerse de un nombre.

Finamente y con una gran sonrisa afirmó que se encuentra mejor que bien, que estaba muy feliz de ver todo el apoyo y amor del públicono solo en estos meses, sino a lo largo de sus casi ocho décadasal aire, que fue en Televisa, c8ntanso un par de mensajes que recibió: "Estoy requete bien, no solamente bien. Son cosas muy bellas, pero esque estas son cosas que vienen de atrás para las gentes, te quiero decir que te quiero, que te amo, que te amo, y todas esas cosas te van ayudando".

