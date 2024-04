Tras 46 años en Televisa y triste luto: Productora de novelas anunciaría su retiro por esto

Ciudad de México.- Después de haber estado 46 años al aire como una de las más exitosas estrellas de Televisa y atravesar por un muy triste luto, entre las partidas de Nicandro Díaz y otros actores, la reconocida Angelli Nesma, recientemente habría anunciado su retiro definitivo de la producción de novelas debido a una muy importante razón, dejando a más de uno completamente sorprendidos a sus fieles fans.

Fue en el año de 1978 cuando Angelli comenzó con su exitosa y larga carrera de casi cinco décadas de la mano del productor Valentín Pimstein, realizando importantes melodramas que marcaron un antes y después en la industria de los melodramas, tales como María la del Barrio, Niña Amada Mía, Llena de Amor, Lo que la Vida me Robó, Abismo de Pasión y docenas más, consolidándose como las mejores creadores de contenido.

Pero, después de 46 años formando parte de las producciones antes mencionadas y muchas otras más, su tiempo tras las pantallas llegaría a su final y aunque actualmente está produciendo Tu Vida Es Mi Vida, protagonizada por Valentino Lanús y Susana González, la realidad es que sería su último proyecto en este 2024 y aparentemente también la de su carrera, ya que querría tomarse un tiempo libre y sin las presiones de todo un proyecto sobre sus hombros.

Dicha información provino de la reconocida periodista de espectáculos, Lupita Martínez, a través de su tan ya reconocido canal de YouTube De Historia En Historia, la cual destacó que hasta el momento no se ha dejado en claro un motivo por el que tomaría esta tan complicada decisión en su vida, o si es que simplemente ha tomado la elección de tomarse una vacaciones por un par de años como descanso de toda responsabilidad.

Una productora de Televisa acaba de decidir que se retira. Ya se despidió. Se retira Angelli Nesma. va a disfrutar de su vida y dice que ya no va a producir telenovelas… No sé si la vamos a ver al rato en otra televisora, pero por lo pronto ya dijo que se va y ya no va a hacer producción de telenovelas", expresó Lupita.