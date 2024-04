Tras costoso tratamiento, Galilea Montijo vende artículos personales y da fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que anunciara que se sometería a costoso tratamiento para ser madre, la famosa actriz de melodramas y presentadora de TV, Galilea Montijo, de nueva cuenta dio de que hablar al convocar a fans y prensa a su venta de artículos personales que compró para ponerse en una ocasión, además de que aprovechó para dar un fuerte mensaje sobre la importante de cuidar el planeta.

Como se sabe, hace un par de semanas que Montijo en entrevista con Ventaneando confirmó que estaba deseando convertirse en madre de una niña, por lo que estaba viendo el cómo, pues ya pasó por la menopausia: "Me encantaría (ser madre de nuevo), estoy viendo algún método porque mi reloj biológico terminó muy pronto porque yo sigo siendo una chiquilla, pero pues no sé". Pero este tipo de tratamientos no son nada baratos y llegan a costar desde 50 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo del caso.

Aunque hasta el momento no se ha dicho nada sobre si ya comenzaría con un método para ser madre de nueva cuenta, la presentadora de Netas Divinas se acaba de instalar nuevamente en el centro del ojo público, debido a que tomó ropa de sus clósets, como vestidos de fiesta, faldas, sudaderas, playeras, sacos, pantalones, trajes de baño y zapatos, para hacer una venta a precios más accesibles para el público.

Para este momento, la presentadora del programa Hoy invitó a la prensa y estuvieron varios cubriendo el evento, y ante las cámaras Montijo compartió el fuerte mensaje de la importancia para preservar el planeta, dado a que aclaró que estos objetos y prendas eran cosas que solamente usó una vez en su vida para un evento social, y el venderlo a alguien con un precio mucho más accesible es un granito para ayudar a sanar el medio ambiente.

Cabe mencionar que en todo momento la también conductora de La Casa de los Famosos México 2 estuvo al tanto de todos aquellos que asistieron, respondió preguntas de la prensa y de sus fans que se presentaron, dio tips para mantener las prendas y hasta consejos de belleza para hacer que luzcan los zapatos o la prenda en cuestión, el estilo de eventos para los que quedarían mejor y mucho más.

