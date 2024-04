Britney Spears estaría en un "grave peligro"; afirman que es "peligrosamente inestable”

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante, Britney Spears, se encuentra causando una gran preocupación entre sus millones de fans, sus familiares y amigos más cercanos, debido a que se ha expuesto que estaría en un "grave peligro" económica y emocionalmente, pues sospechan que actualmente es "peligrosamente inestable” mentalmente, y podría cometer una locura si no se le frena.

Fuentes cercanas a la denominada 'Princesa del Pop', han expresado preocupación por su bienestar, indicando que la artista se encuentra en "grave peligro" tanto en el aspecto mental como financiero. Desde la finalización de su tutela, allegados a la cantante aseguran que Britney ha mostrado cambios de humor radicales y un comportamiento descrito como "completamente disfuncional" y "peligrosamente inestable”, reveló TMZ.

Las mismas fuentes señalan que Spears se encuentra aislada casi en su totalidad y que su situación actual es mucho peor que cuando estaba bajo la tutela de su padre, James Parnell Spears, pues tenía más estructura y protección. La falta de supervisión y la soledad en que se encuentra la artista han aumentado las preocupaciones sobre su capacidad para manejar su vida personal y profesional, según la opinión de sus allegados.

Britney y su padre. Internet

También se informa que la intérprete de temas como Oops I Did It Again, ha estado gastando grandes sumas de dinero en viajes frecuentes a la Polinesia Francesa y Hawái, lo que ha llevado a temores de que pronto pueda quedarse sin recursos financieros. Se menciona que ha gastado cerca de un millón de dólares en cada viaje, incluyendo el uso de jets privados y alojamiento en suites presidenciales.

Recientemente, Britney llegó a un acuerdo legal con su padre, que es mayormente conocido como Jamie Spears, después de una larga batalla legal sobre su tutela. A pesar de las promesas de su abogado, Mathew Rosengart, de perseguir a Jamie por presuntas irregularidades financieras, Britney no recibió compensación económica. En cambio, se vio obligada a pagar las facturas legales de su padre, que ascienden a un aproximado de 2 millones de dólares.

La situación de la creadora de Toxic ha capturado la atención del público y sus fanáticos, quienes han seguido su lucha por la libertad y la autonomía. A pesar de haber obtenido su independencia legal, los informes actuales sugieren que enfrenta nuevos desafíos que amenazan su estabilidad mental y financiera. La historia continúa desarrollándose, y muchos esperan que la artista encuentre el apoyo y la ayuda que necesita para superar estos obstáculos.

Britney Spears. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui