Danna no lo soporta más y se quiebra en llanto al escuchar los gritos de la gente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que este año, en específico, no ha sido el mejor para la cantante y actriz Danna (antes conocida como Danna Paola), quien en múltiples ocasiones ha sido blanco de críticas, sobretodo después de que salió a la luz que habría incitado a sus miles de fanáticos a acosar a una mujer para quitarle los derechos sobre el usuario de su primer nombre en X, debido a que había decidido cambiar su nombre artístico.

A partir de entonces, las cosas fueron pendiente arriba para la estrella de Élite, quien posteriormente fue criticada por salir corriendo de un restaurante, porque supuestamente alguien le estaba tomando fotografías; sin embargo, internautas señalaron que, la realidad es que nadie le haría fanfarreas a la intérprete de ‘Mundo de Caramelo’; es entonces que llegamos a la polémica más reciente de la protagonista de Amy, la niña de la mochila azul.

Hace unos días, te contamos en TRIBUNA que Danna fue bombardeada con mensajes de odio, debido a una entrevista que brindó para un programa de video-podcast en el que le preguntaron si prefería a México o a España, a lo que la cantante, sin dudarlo, aseguró que prefería al país europeo, lo cual causó un gran descontento entre los habitantes de las tierras aztecas, similar a lo visto con Yahritza y su esencia meses atrás.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas criticaron a la estrella de Atrévete a Soñar, hecho que sí parece haber afectado a la actriz, quien en todo momento optó por mantenerse en silencio, esperando a que toda la polémica pasara; sin embargo, en días recientes, la cantante de Atari brindó un concierto en donde no pudo contener sus emociones, ¿la razón? El público comenzó a gritarle palabras de aliento.

Fotografía de Danna conmovida al escuchar a sus fans

Créditos: Instagram @programahoy

Clic aquí para ver el video

Resulta ser que sus fans decidieron combatir todos los mensajes negativos que Danna recibió en redes sociales con el coro: “No estás sola”, hecho que terminó por quebrar a la cantante, quien rompió en llanto frente al público, para luego agradecerles por el cariño que le estaban brindando: “Los amo mucho. Yo sé que no estoy sola. Los tengo a ustedes, siempre y no me rindo. Nunca, amo estar arriba del escenario, amo su energía, amo la música”, dijo la cantante.

Fuentes: Tribuna