Edith 'N', víctima de Fofo Márquez, aclara si sale de prisión y habla de demanda a su novia

Ciudad de México.- De nueva cuenta Edith Márquez Velasco, que fue la mujer reconocida como la víctima de Fofo Márquez, una vez más se presentó en el matutino de TV Azteca, para aclarar la verdad sobre la presunta liberación de prisión del reconocido influencer de las redes sociales, además de que una vez más habló sobre la demanda en contra de la novia de este, la joven de nombre Melanie Lattanzi.

Como se sabe, desde hace varios días se dice que Márquez Velasco habría llegado a un acuerdo económico con Fofo por millones de pesos y darle el perdón para que saliera libre, incluso Nicola Porcella hizo eco a estas sospechas al expresar: "Mmmm acá hay algo raro, la señora se le ve muy linda y buena persona, pero algún arreglo se acordó porque ese señor no merece salir en libertad. Piensen en que más adelante puede ser su hija, su madre o cualquier persona".

Ante este hecho, la mujer agredida negó lo dicho al afirmar que: "No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño". Ahora, durante su visita al programa de Venga la Alegría, Edith, declaró lo mismo, que no se puede llegar a un acuerdo aunque quisiera porque es un delito que se sigue de oficio, agregando además que ella no busca dinero, sino justicia, dejando en claro que sigue el proceso legal como es debido.

De la misma manera, negó rotundamente que el influencer se encuentre fuera de prisión, destacando una vez más que el delito por el que se encuentra en el Reclusorio se sigue de oficio, así que hasta donde ella actualmente sabe, el hijo del difunto empresario, Francisco Márquez, sigue detrás de las rejas y no hay manera que antes del juicio, el próximo 25 de mayo, pueda ser puesto en libertad, destacando una vez más que no ha aceptado ningún trato económico.

En cuanto a la demanda de Lattanzi, declaró que sigue hablando con sus abogados sobre la oportunidad de poder interponer esta denuncia de forma legal, dado a que ella considera que si la joven hubiera actuado de forma diferente, la agresión no habría sucedido, además de agregar que jamás hizo nada para detenerlo en cuanto el influencer se le fue encima en el estacionamiento, donde casi la mata, según sus palabras.

