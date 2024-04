Hermano de Selena Quintanilla tiene colapso en el escenario luego de que lo abuchearan

Comparta este artículo

San Antonio, Texas. - El sábado por la noche, A.B. Quintanilla III, reconocido productor musical y hermano de la fallecida cantante Selena, enfrentó la terrible ira de los fanáticos después de una diatriba llena de improperios contra una multitud en San Antonio, Texas.

Durante su presentación en el festival Tejano Explosion 2024, Quintanilla expresó su frustración ante la falta de entusiasmo de la audiencia, lanzando comentarios despectivos y amenazas de no volver a actuar en dicha ciudad. Asimismo, afirmó sentirse decepcionado por la falta de apoyo local hacia su banda, comparándolo con el fervor dedicado a los Dallas Cowboys, además criticó la supuesta apatía de la audiencia.

Se siente horrible como músico trabajar tan j*didamente duro durante todos estos años para traerte éxitos y que vengas aquí y ni siquiera puedas levantar las manos para aplaudir o ser feliz", manifestó. "Eso se siente triste para nosotros, y para mí, llevaré mi música a otro lugar", apuntaló.

Los abucheos de la multitud no tardaron en llegar, lo que provocó una reacción aún más negativa por parte del músico. Sin embargo, al día siguiente, Quintanilla emitió una disculpa a través de un video en su cuenta de Instagram, donde reveló que había estado lidiando con preocupaciones de salud y problemas mentales, especialmente en relación con el posible diagnóstico de cáncer.

Hermano de Selena Quintanilla pide disculpas por lo ocurrido en festival. Foto: X

De igual modo, explicó que su médico le había aconsejado no tomar medicamentos recetados para evitar interferir con los resultados de una biopsia. Este episodio, según él, fue el resultado de su lucha con estos problemas, y expresó su arrepentimiento por sus acciones en el escenario.

Aunque no ha sido diagnosticado con dicha enfermedad, Quintanilla pidió comprensión y destacó los desafíos emocionales que ha enfrentado desde la trágica muerte de su hermana en 1995. Este incidente no es el primero que tiene el músico por comportamientos problemáticos, pues en 2017, fue incluido en la lista de los "10 más buscados" del alguacil de Corpus Christi por no pagar 87 mil dólares en manutención infantil, lo que resultó en una orden de arresto activa en su contra.

La disculpa de Quintanilla y sus revelaciones sobre su salud y bienestar muestran un lado más vulnerable del artista, mientras busca reconciliarse con sus acciones y enfrentar los desafíos personales que enfrenta por sus problemas de salud.

Fuente: Tribuna