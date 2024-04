¿Los rumores de Tony Costa son ciertos? Adamari López confirma que mantuvo a sus exparejas

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Corría el año 2021, cuando la conductora de Hoy Día, Adamari López, confirmó su separación del bailarín Toni Costa, hecho que sorprendió notablemente a los fans de la actriz de Amigas y Rivales, puesto que ambos parecían estar muy enamorados. Ni bien, la pareja firmó su divorcio, una gran cantidad de medios comenzaron a especular que el exparticipante de La Casa de los Famosos era mantenido económicamente por la boricua.

Si bien, Toni salió a desmentir todas estas acusaciones, tres años después, las cosas dieron un giro de acontecimientos cuando Adamari reveló que, en efecto, en el pasado llegó a mantener económicamente a sus parejas. Todo ocurrió en la última emisión de Desiguales, donde la actriz reveló que, al ser criada en otra época, su madre solía decirle que se buscara a un hombre que pudiera mantenerla económicamente, como sería el caso de un “doctor” o un “abogado”.

Sin embargo, lo que la madre de López no esperaba, es que su hija se convirtiera en una reconocida celebridad, por lo que ella fue capaz de ser económicamente independiente de sus parejas, puesto que ella ganaba más que la mayoría de ellos, cosa que no le habría importado a Adamari, puesto que ella dejó en claro que lo más importante es el amor y no el dinero que una persona pudiese llegar a aportar a tu vida.

Adamari López revela que ha mantenido a sus exparejas

Esto abrió la pregunta del millón de dólares, ya que, una de sus compañeras le preguntó que si, en algún momento, había llegado a mantener a sus parejas. Adamari se mostró muy abierta con su respuesta y, sin tapujos, respondió que sí, aunque en retrospectiva no le parecía una situación justa, pero recalcó que todo el tiempo lo hizo por amor y para apoyar al hombre que, en aquel momento, tuviera a su lado.

“Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre y ha sido, a lo mejor, el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no.”

Finalmente, Adamari declaró que, en la actualidad, considera que todo depende de un “balance”, debido a que es consciente de que, en ciertas ocasiones, los hombres podrían llegarse a sentir cómodos con el hecho de que una mujer los mantuviese y esto no tendría que ser así, porque los dos deben aportar ya sea con dinero o tareas del hogar. Si bien, las compañeras de López intentaron averiguar quiénes habían sido mantenidos por la famosa, ella decidió reservarse los nombres para no afectar a los involucrados.

Fuentes: Tribuna