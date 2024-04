Lupillo Rivera revela demanda contra Ariadna Gutiérrez y Maripily; alega acoso y difamación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de banda, Lupillo Rivera, de nueva cuenta se encuentra en el centro de la polémica, debido a que recientemente al interior de La Casa de los Famosos durante los sinceramientos aseguró que ha sufrido acoso sexual y difamaciones injustificadas, por lo cual va a demandar a la estrella de realitys boricuas, Maripily Rivera, la exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez, y al modelo y deportista, Rodrigo Romeh.

Como se sabe, desde hace varias semanas que el nombre del hermano de Jenni Rivera va junto a la frase "no es no", las palabras "traidor", "acosador" y "obsesivo", dado a que el 'Team Tierra' en sus posicionamientos han afirmado que ha violentado verbalmente a Ariadna por su obsesión con ella, que la acosó y difamó por el simple hecho de no querer tener una relación amorosa con él.

Y el pasado domingo 28 de abril, Lupillo en su posicionamiento afirmó que ya estaba harto de tantas difamaciones y en su sinceramiento con la expresentadora de Guerreros 2020 señaló que si alguien había sufrido de acoso y abusos verbales había sido él, afirmando que ella le había mostrado los senos y otras partes de su cuerpo mientras que estuvieron en el mismo cuarto, además de las ofensas cuando se molestaba y gritaba, señalando que si él lo hubiera hecho lo hubieran sacado de la casa de inmediato.

De la misma manera, pidió a Telemundo que se le hiciera justicia y que se hiciera algo en contra de ella, quién a su vez afirmó que no tenía miedo y le mandaba a sus abogados a México para comenzar el proceso desde ya. Pero, no solo declaró que Maripily sería demandada, pues cuando tuvo su enfrentamiento con el exparticipante de Exatlón USA, Romeh, señaló que no diría más que pronto se verían seguido en los tribunales pues las leyes de difamación eran muy claras, e iba contra él, Ariadna y Rivera.

Ante este hecho, en la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, comentaron su molestia con el cantante de banda por lo señalado, asegurando que no tenía cara para hacer estas clases de acusaciones expresando que: "Y Adame contra Lupillo por amenaza de muerte", "Viejo ridículo. El victimario haciéndose la victima", "Marrano Lupillo" y "Es lo único relevante que hará porque su carrera está arruinada".

Fuente: Tribuna del Yaqui