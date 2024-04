Luto en Televisa: Integrante de 'Juego de Voces' llora inconsolable por terrible pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se han vestido de un triste luto en solidaridad a una de sus integrantes de Juego de Voces, la querida y famosa cantante, Isabel Lascurain, debido a que en uno de los retos que enfrentó el pasado domingo 28 de abril, no pudo evitar llorar inconsolablemente y por poco abandonar los foros de grabaciones al recordar una muy terrible pérdida en su vida que hoy en día sigue siendo muy dolorosa.

Como se sabe, cada domingo por el Canal de Las Estrellas se transmite el programa en el que los 'Herederos', los hijos de famosos como Alicia Villareal, se enfrentan sobre el escenario precisamente a sus ya reconocidos padres que gozan de exitosas carreras de décadas en el mundo del espectáculo, tales como Manuel Mijares, que se identifican bajo el nombre de 'Consagrados', resultando ganadores por decisión del público presente.

Este proyecto ha resultado ser bastante exitoso, no solo por el concepto de padres contra hijos, sino que también porque como parte de las dinámicas han salido confesiones inesperadas sobre hábitos o situaciones desconocidas de las celebridades, al igual que momentos llenos de nostalgia y emociones de amor, tristeza y felicidad por todos los recuerdos, tal como le pasó a la exintegrante de Pandora al tener que cantar el tema Confieso.

Mía Rubín Legarreta, hija de Erik Rubín, eligió que Isabel se enfrentara esa noche con el joven Eduardo Capetillo Gaytán, sobre el escenario, en el cual, la reconocida cantante no pudo evitar soltarse a llorar y casi debe de abandonar los foros, debido a que la canción que le tocó interpretar habla sobre el dolor y la tristeza por haber perdido al ser amado, lo que expresó abiertamente le recuerda uno de los momentos más duros de su vida.

La intérprete de temas como Me Vas A Extrañar, desde antes de subir al escenario, declaró que no sabía si iba a poder cumplir el reto, pues de solo pensar en la canción lloraba pues le recordaba a su madre y su padre que desgraciadamente perdió hace un par de años. Esta advertencia resultó cierta, pues a los pocos segundos de comenzar, tuvo que pausar y pedir disculpas, declarando que no podía cantar, por lo que el resto de los integrante le aplaudieron y afirmaron que podía hacerlo, incluso su hijo se acercó para abrazarla y brindarle consuelo, que habría rendido frutos, pues poco después logró cantar el tema de Kany García.

