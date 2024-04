Mamá de Geraldine Bazán 'amenaza' a Irina Baeva y manda este mensaje a Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, decidió hablar sobre su el exesposo de su hija, Gabriel Soto, así como de su futura esposa Irina Baeva. Como se recordará, el galán de las telenovelas y la actriz mexicana pusieron fin a su matrimonio en medio de rumores de infidelidad del actor con la rusa y desde ese momento Rosalba ha arremetido en contra de los ahora novios.

A más de 5 años de aquella situación, la abogada no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre el reciente anuncio del papel protagónico de Irina en la obra Aventurera, y además, no dudó en aconsejar a la guapa rubia sobre lo que debe hacer el día de su debut. "Quiero hacerle unas recomendaciones como si fuera su mánager… no, no quiero ser su mánager, pero le diría: 'mira, si quieres brillar esa noche que no vaya, ni yo, ni que vaya Gabriel, porque te van a ensombrecer, a oscurecer tu estreno'".

Pero las sugerencias no terminaron ahí, pues la madre de Bazán también le envió una fuerte advertencia a Baeva ahora que está próxima a colocarse bajo los reflectores de la prensa: "Y ten cuidado, porque estos amigos, y amigas, y amigues de la prensa, nada más van a estar fijándose cuando te equivoques, la más mínima equivocación te la van a estar restregando, te van a estar comparando todo el tiempo", aseveró.

Asimismo, la madre de la participante de La Casa de los Famosos 4, de la cadena Telemundo, no descartó hacerse presente en el teatro para evaluar el desempeño de Baeva en el escenario. "Yo he visto a todas las aventureras, a mi Niurka, he visto a Edith González, a todas, a todas me ha invitado Juan Osorio y Gerardo cuando las ha hecho, aquí no hay necesidad de que me inviten, yo compro mi boleto y voy".

Doña Rosalba fue contundente y le dijo a Irina que no tiene de qué preocuparse porque no acudirá a su debut como 'Aventurera': "Pero le voy a ensombrecer su estreno, entonces mejor voy cuando no haya prensa, entonces ya yo le mandaré a Gabriel ‘oye, me parece que se equivocó en esto, que debe hacer así’, ya saben, uno metiendo la cuchara”, culminó con una sonrisa durante la entrevista que brindó a Ventaneando.

Fuente: Tribuna