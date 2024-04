“Me despertó algo muy grande”: Natanael Cano se desvive en halagos por Belinda y ella responde

Ciudad de México. - En una reciente entrevista exclusiva para Spotify, Natanael Cano, el destacado cantante de corridos tumbados, dejó atónito al mundo de la música al expresar su profunda gratitud y admiración hacia su compañera de trabajo, Belinda. El joven cantautor reveló que fue gracias a la influencia y colaboración de la reconocida artista que encontró una renovada motivación en su carrera, confesando incluso haber considerado la posibilidad de retirarse antes de unirse a ella en este nuevo proyecto musical.

Este año yo ya no quería hacer nada, pues Belinda llegó y me revivió y me despertó algo muy grande en mi carrera para mí, entonces ahora quiero seguir echándole ganas y haciendo música que conecte con la gente", expresó Cano, evidenciando el impacto positivo que la presencia de Beli ha tenido en su vida profesional.