Publicista de celebridades denuncia agresión en certamen de belleza: "Me partieron la boca"

Punta Cana, República Dominicana.- Es bien sabido que los certámenes de belleza están llenos de expectación y emociones, tanto buenas como malas. Esto puede llevar a que se registren anécdotas que, en ocasiones, demoran varios años en salir a la luz, como es el turbio caso de JoJo Siwa, del reality show Dance Mom, donde las menores debían pelear para obtener la atención de las cámaras; sin embargo, el pasado domingo, 28 de abril, se registró un incidente que rápidamente salió a la luz.

Los hechos ocurrieron durante el concurso de belleza Pre-Teen Universe 2024, el cual se celebró en un hotel ubicado en Punta Cana, en República Dominicana, sitio en el que se habría registrado una presunta agresión hacia un afamado publicista de celebridades identificado como Vladimir Gómez, el cual se robó toda la atención al realizar una transmisión en vivo en la que denunció que fue agredido por la delegación de Venezuela.

El publicista Vladimir Gómez denunció agresión en certamen de Venezuela

Créditos: Instagram @justvladyg

Según declaraciones de Gómez, quien lucía notablemente afectado por lo ocurrido, los venezolanos lo habrían agredido por manifestar su apoyo hacia la concursante de Estados Unidos, Natalie Grace, de 14 años, quien finalmente se llevó la corona. Según lo dicho por el publicista, optó por hacer pública su amarga experiencia a manera de seguro por si las cosas llegaban a escalar aún más en niveles de violencia.

Gómez declaró que sus asaltantes lo habrían golpeado principalmente en la boca y hasta tirado al piso, describiendo la experiencia como algo humillante solo por apoyar el certamen de belleza y a la propia Natalie Grace; mientras hablaba, el publicista se rompió en llanto, dejando ver que aún se encontraba en shock por la experiencia que había tenido que vivir momentos antes de realizar su denuncia social.

“Si me llega a pasar algo documento, la delegación Teen Universe Venezuela me agredió por apoyar a la dominicana Teen Universe; me agredieron, me partieron la boca, me tiraron al piso en la barra fuera del teatro; me han humillado, me pisotearon por darle voz a ‘Teen Universe República Dominicana’”.