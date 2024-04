Ringo Starr y Nick Valensi de The Strokes lanzan un EP colaborativo: 'Crooked Boy'

Estados Unidos.- La historia musical de Ringo Starr, legendario baterista de The Beatles, se entrelaza ahora con la energía creativa de Nick Valensi, reconocido guitarrista de la influyente banda neoyorquina The Strokes. Juntos, han dado vida a un emocionante proyecto colaborativo titulado Crooked Boy, un EP que ha generado gran expectativa entre los aficionados de la música de todas las generaciones.

El legado de Ringo Starr en la escena musical es innegable. Desde su época como miembro de The Beatles, la banda más influyente de la historia del rock, hasta su exitosa carrera como solista, Starr ha dejado una huella indeleble en la música popular. Su distintivo estilo de tocar la batería ha sido aclamado por críticos y fans por igual, y su contribución al sonido único de The Beatles ha sido fundamental para definir la música de una era.

Por su parte, Nick Valensi se ha destacado como uno de los guitarristas más innovadores de su generación. Como miembro de The Strokes, banda que emergió en la escena musical de principios de los 2000 con un sonido fresco y una actitud rebelde, Valensi ha sido fundamental en la creación de algunos de los riffs de guitarra más icónicos del rock alternativo contemporáneo. Con su estilo característico y su habilidad para fusionar influencias diversas, Valensi ha conquistado el corazón de los fans y ha contribuido al éxito duradero de The Strokes en la industria musical.

El EP Crooked Boy sin duda es un emocionante encuentro entre dos figuras legendarias de la música, cuyas trayectorias individuales han dejado una marca indeleble en la historia del rock. Compuesto por cuatro canciones, el disco ha sido coescrito por Ringo Starr en colaboración con la talentosa compositora Linda Perry, quien ha trabajado anteriormente con el músico en proyectos exitosos.

En declaraciones a NME, Ringo Starr compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto, destacando la participación de Valensi en el EP.

Amo lo que Linda hizo y creo que todas las canciones son geniales, pero una cosa que le pedí fue que me escribiera un tema más enérgico y eso es 'Gonna Need Someone' ¡y me encanta! Nick Valensi toca la guitarra en ella, al igual que en todo el EP, ¡y es genial!", expresó Starr