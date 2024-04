Tunden en redes a Sofía Rivera; se burló de Lucerito Mijares por "parecer hombre"

Ciudad de México.- Una reciente polémica ha surgido en el mundo televisivo tras las burlas realizadas por los presentadores del programa Qué Importa hacia Lucero Mijares. Durante un segmento dedicado a Mijares, quien había hablado sobre su percepción de la feminidad y las ocasiones en que había sido confundida con un hombre debido a su vestimenta informal, Sofía Rivera Torres y sus colegas Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal se mofaron de su apariencia en vivo.

Las burlas provocaron una gran indignación en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde numerosos usuarios expresaron su repudio hacia el comportamiento de los presentadores. La falta de empatía y profesionalismo de los presentadores fue ampliamente condenada, generando un intenso debate sobre el respeto y la tolerancia. Muchos argumentaron que ridiculizar a alguien por su apariencia no tiene cabida en la televisión ni en ningún otro ámbito, y que los presentadores tienen la responsabilidad de promover valores positivos y rechazar el acoso y la discriminación.

El detonante de la controversia fue el comentario de José Ramón San Cristóbal, quien comenzó la burla al mencionar a hombres famosos a los que supuestamente se asemejaba la joven artista. La situación empeoró cuando Sofía Rivera Torres se unió a la burla al mencionar las ventajas que tendría Lucero Mijares al "parecer hombre". Rivera Torres sugirió que Mijares podría acceder al baño de hombres sin hacer fila.

A pesar de estos obstáculos, Lucerito ha demostrado una impresionante resiliencia emocional al enfrentar estas críticas. En vez de permitir que el pesimismo la domine, ha optado por manejar estas situaciones con madurez y dignidad. En lugar de dejar que las opiniones de los demás determinen su valía, se enfoca en seguir desarrollando su talento y creciendo como artista. En sus propias palabras:

No soy la típica chica que se preocupa por el maquillaje o las uñas. Estoy terrible en esos aspectos 'femeninos', y eso no me molesta en absoluto. A veces, cuando voy al cine o a algún otro lugar, me confunden con un hombre, especialmente si llevo puesta una gorra. Pero en realidad, me divierte mucho".