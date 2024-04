TV Azteca en shock: Itzel Barro hunde a 'MasterChef Celebrity'; así exhibió al reality show

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado domingo, 28 de abril, se vivieron fuertes emociones en la cocina más grande de México. ¿la razón? Una noche más de eliminación se registró en MasterChef Celebrity 2024, lo que llevó a los concursantes al límite para intentar completar todos y cada uno de los retos que los jueces les impusieron; sin embargo, no todos podían salvarse e Itzel Barro fue elegida para abandonar el reality show culinario.

Como muchos sabrán, la esposa del ‘Capi’ Pérez no logró satisfacer los estándares de los chefs, por lo que se vio obligada a entregar su mandil. Si bien, éste se trató de un momento duro y trascendental para el rumbo que estaba tomando el concurso, la realidad es que la parte fuerte llegó cuando Itzel acudió al confesionario para brindar su última entrevista en la que contó cuál era su perspectiva tras salir del concurso.

Según declaraciones de Barro, esta emisión fue especialmente complicada para ella porque solo había “tres personas” compitiendo por permanecer en el concurso, así como también aseguró que, debido a que la locación del reality show había cambiado, esto le habría complicado aún más las cosas, pero la peor parte fue el ingrediente con el que le tocó trabajar: huitlacoche, mismo que no está acostumbrada a utilizar.

Itzel Barros destapa por qué fue expulsada en esta emisión de 'MasterChef Celebrity'

Pese a que la influencer trataba de llevarse las mejores experiencias que tuvo en el concurso, la realidad es que sí mostró molestia y terminó por arremeter en contra de los chefs que intervinieron en las preparaciones, puesto que considera que lejos de ayudarla la habrían saboteado con sus comentarios sarcásticos, hecho que no le habría ayudado durante la elaboración de su platillo, cuyo ingrediente principal está basado en uno que no suele cocinar.

“Me hubiera venido bien un consejo más de ayuda, más que sarcasmo, pero está bien, no pasó nada. El huitlacoche no es uno de mis ingredientes favoritos, nunca lo pido, no porque no me guste. Desde ahí empezamos mal, cocinar algo que no te encanta… pues creo que no va a salir muy bien. Fui la primera, no tuve tanto tiempo de pensar. Todas las miradas estaban encima de mí y tal vez eso sí influyó un poquito”, sentenció la famosa.