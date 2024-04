William Levy respondería tajantemente a Elizabeth Gutiérrez: "Planifica mejor las cosas"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La separación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy ha sido tema de conversación en las redes sociales desde que la actriz compartiera con la revista HOLA! que ya tenían varios meses separados. En las últimas semanas, los mensajes en sus cuentas de Internet de ambas partes han dado de qué hablar, con especulaciones sobre posibles indirectas y reflexiones sobre su situación.

Ayer domingo 28 de abril, el actor de raíces cubanas publicó un enigmático post en Instagram, que muchos interpretaron como una posible indirecta hacia la madre de sus dos hijos. El mensaje, dirigido a una persona a la que el famoso se refiere como ‘Lu’, sugiere que podría ser una respuesta a las acciones de su ex en las últimas semanas. Aunque no mencionó ni etiquetó a la actriz, sus seguidores especulan que el mensaje podría haber sido dirigido a ella, y es que su texto dice lo siguiente: “Sigue pensando que me siento deprimido. Sé que eso es lo que quieres escuchar. Pero no. Me siento más fuerte que nunca Lu. La próxima vez planifica mejor las cosas”.

Te podría interesar Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas confirma si está embarazada de William Levy tras escándalo de infidelidad

Historia de Instagram de William Levy. Imagen: @willylevy29

Horas antes de este mensaje, William compartió una imagen religiosa en sus historias de la red ya mencionada, en la que se le ve siendo protegido por Jesucristo de unos feroces lobos. Curiosamente, Elizabeth había publicado una imagen similar en sus historias, mostrando a Jesucristo protegiendo a una oveja de los lobos, lo que algunos interpretan como una referencia a cómo ella se ha refugiado en su fe ante momentos difíciles.

Por su parte, ella ha optado por mantenerse al margen de ofrecer nuevas declaraciones, centrándose en sus hijos y su carrera profesional. Sin embargo, ambos han coincidido en eventos importantes para su familia, como los partidos de béisbol de su hijo mayor, Christopher Alexander. A pesar de su separación, han demostrado su compromiso como padres, apoyando a su hijo en sus sueños de convertirse en un profesional del deporte.

Aunque la relación entre la ahora expareja parece haber llegado a su fin de manera definitiva, ambos han demostrado su dedicación a sus hijos, dejando de lado sus diferencias para acompañarlos en momentos destacados de sus vidas.

Fuente: Tribuna