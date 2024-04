Cantante del regional mexicano despide a su banda en pleno concierto: “Los voy a correr a todos”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, la industria de la música es conocida por ser una de las más importantes, también es una de las más exigentes, por lo que regularmente se le pide a los miembros de este gremio mantenerse actualizados con las mejores canciones, sobre todo si se trata de la banda sonora de algún cantante, puesto que deben manejar todos los temas que éste vaya a interpretar en un espectáculo, de lo contrario podría pasar algo terrible.

Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió a la estrella del regional mexicano, José Ángel Ledesma, también conocido como ‘El Coyote’, quien hace unos días tuvo una polémica aparición en lo que aparenta ser un palenque. Dicho evento quedó captado a través de las cámaras de la gente que se encontraba disfrutando del espectáculo, pero… ¿qué es lo que pasó? A continuación te explicaremos todo.

Todo ocurrió cuando el intérprete le pidió a su banda que tocaran el tema Tristes Recuerdos, afamada canción de Antonio Aguilar; sin embargo, sus músicos ¡no sabían tocar la canción! Hecho que molestó sobremanera al ‘Coyote’. En el clip (que más tarde se volvió viral en plataformas como TikTok) se aprecia que José Ángel está furioso y únicamente se limita a observar a la banda, quienes no dejan de tocar, aunque cada uno lo hace por su lado.

Al notar que, en realidad, los músicos no se saben la canción, ‘El Coyote’ explota en furia y expone a sus acompañantes frente al público: “¿A poco no les da vergüenza que la banda del ‘Coyote’ no se sepa ‘Tristes Recuerdos’?”. Para este punto, la tensión ya era palpable en el lugar, puesto que los hombres se negaban a dejar de tocar una base musical que es muy común en la música de regional mexicano y banda, aunque esto no hizo más que molestar a José Ángel.

La furia del famoso llegó a un punto que, sin advertirlo, amenazó con correr a sus músicos, hecho que fue aplaudido por todos los presentes: “¡Los voy a correr a todos, a la ve….!”, increpó el cantante, al tiempo que se escuchaba a una persona de la audiencia apoyarlo: “Sí, córrelos a todos”, dijo. Finalmente, ‘El Coyote’ optó por continuar su espectáculo y cantó el tema de La Banda El Recodo, Quien te ruegue, quien te quiera.

Fuentes: Tribuna